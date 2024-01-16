3 найчастіші помилки, яких ви припускаєтеся під час прання та сушіння речей

Теоретично прання має бути однією з найпростіших домашніх справ — звісно, після того, як ви розшифрували всі ці символи на етикетках. Але незважаючи на це люди примудряються робити грубі помилки.

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Здавалося б, просто розсортуйте, виперіть із улюбленим засобом для прання та висушіть. Але на практиці все може піти зовсім не так, а іноді й зовсім складно зрозуміти, що сталося. Найкращий спосіб уникнути помилок — це знати ризики. Експерти розповіли про найбільші помилки під час прання, сушіння та сортування білизни. Про це пише The Spruse.

Ви використовуєте неправильні засоби для виведення плям

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За словами Джонатона Реклза, однією з головних помилок є використання деяких побутових мийних засобів як засобів для виведення плям. Сюди входять як газовані напої, так і всіма улюблений оцет.

"Газована вода не допомагає боротися з плямами, — каже Реклз. — Насправді цукор у газованій воді принесе більше шкоди, ніж користі. Це може призвести до втрати кольору тканини в процесі прання через окислення".

Це також стосується й білого оцту, який, за словами експерта, також може витягати колір і, що ще гірше, роз'їдати деякі тканини.

Як це виправити:

Хоча Реклс радить відмовитися від білого оцту й газованої води, у вашому арсеналі є й інша секретна зброя для прання, яку ви, можливо, не берете до уваги — це винний камінь.

Винний камінь чудово підходить для видалення плям, але тільки для білих тканин. У поєднанні з лимонним соком винний камінь знижує pH рідини й одночасно перетворюється на пасту для боротьби з плямами.

Як і у випадку з будь-яким новим продуктом, який ви вводите в цикл прання, зробіть тестову ділянку і, ще раз, завжди уважно читайте етикетки.

Неправильно сушите речі

Фото: Freepik

Кожному, в кого є сушарка, траплялося витягувати одяг і відчувати розчарування через те, що він має не такий вигляд, як раніше. Реклс каже, що найчастіше це пов'язано з кількома найпоширенішими помилками під час використання сушарки:

сушіння за занадто високої температури;

занадто довге сушіння;

сушіння не до кінця чистого одягу.

Як це виправити:

Етикетки для прання існують не просто так, і з ними важливо ознайомитися, тому що сушильна машина не є універсальною.

За його словами, на етикетках із догляду можна знайти дев'ять типів універсальних символів сушіння, і вони призначені не тільки для галочки. Якщо ви не хочете зіткнутися з усадкою, вицвітанням або деформацією одягу, обов'язково зверніть на них увагу.

Ви перете речі занадто часто

Фото: Freepik

Якщо ви перете певну річ, надівши її лише один раз, це може призвести до непотрібного зношування.

"Наприклад, занадто часте прання джинсів призведе до швидшого зносу тканини", — каже він, перш ніж зазначити, що джинси або денім потрібно прати тільки один раз на кожні десять вдягань, якщо не більше. Це дасть змогу зберегти форму, колір, текстуру та загальну якість джинсової тканини.

Як це виправити:

Відповідь тут не в тому, щоб прати все час від часу, адже недостатнє прання теж може бути проблемою. Регулярно потрібно прати спідню білизну, спортивний одяг і легінси.

Але перш ніж кинути одяг у прання, оцініть його. Якщо речі зроблені з міцнішої тканини та не здаються помітно брудними, смердючими або деформованими, носіть їх, поки не настане час випрати.

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