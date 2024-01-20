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Забудьте все, що ви знали про котлети! Цей рецепт переверне вашу свідомість

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Фото: fayni-recepty.com.ua | Рублені котлети з курячого філе

Це не звичайні котлети з фаршу — філе для них нарізається дрібними шматочками. Спробувавши ці котлети ви вже не захочете готувати за іншим рецептом!

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Готуємо сьогодні щось особливе, але просте — рублені котлети з курячого філе. Це не звичайні котлети з фаршу, філе для них нарізається дрібними шматочками. Головний секрет цієї страви — зелена цибуля та грибна засмажка, завдяки чому вони виходять дуже соковитими й ароматними. Рецептом рублених котлет поділився сайт "Файні рецепти".

Ви можете замість грибів додати різні овочі або багато різної зелені — так теж буде дуже смачно! Борошно в рецепті можна замінити розмоченим білим хлібом або вівсяними пластівцями.

Інгредієнти:

  • куряче філе — 600 г;
  • ріпчаста цибуля — 1 шт;
  • печериці — 300 г;
  • зелена цибуля — пучок;
  • вершкове масло — 1 ст. л.;
  • яйце — 1 шт;
  • борошно — 2 ст. л.;
  • рослинна олія — 6 ст. л.;
  • сіль — за смаком;
  • чорний перець — за смаком.

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Приготування

Крок 1

Наріжте філе, ріпчасту цибулю та гриби на дрібні шматочки.

Крок 2

Дрібно порубайте зелену цибулю.

Крок 3

На середньому вогні розігрійте вершкове масло в сковороді. Підсмажте ріпчасту цибулю, додайте печериці, посоліть і тушкуйте близько 10 хвилин. Потім остудіть.

Крок 4

Змішайте курку, яйце, зелену цибулю та засмажку. Посоліть і поперчіть.

Крок 5

Додайте борошно і добре перемішайте. Дайте фаршу постояти хвилин 10.

Крок 6

На середньому вогні розігрійте рослинну олію в сковороді. Сформуйте котлети та обсмажте їх під кришкою приблизно по 7-8 хвилин з кожного боку.

Крок 7

Подавайте котлети з картопляним пюре, кашею, овочевим салатом або соусами, які ви любите.

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