Забудьте все, що ви знали про котлети! Цей рецепт переверне вашу свідомість
Це не звичайні котлети з фаршу — філе для них нарізається дрібними шматочками. Спробувавши ці котлети ви вже не захочете готувати за іншим рецептом!
Готуємо сьогодні щось особливе, але просте — рублені котлети з курячого філе. Це не звичайні котлети з фаршу, філе для них нарізається дрібними шматочками. Головний секрет цієї страви — зелена цибуля та грибна засмажка, завдяки чому вони виходять дуже соковитими й ароматними. Рецептом рублених котлет поділився сайт "Файні рецепти".
Ви можете замість грибів додати різні овочі або багато різної зелені — так теж буде дуже смачно! Борошно в рецепті можна замінити розмоченим білим хлібом або вівсяними пластівцями.
Інгредієнти:
- куряче філе — 600 г;
- ріпчаста цибуля — 1 шт;
- печериці — 300 г;
- зелена цибуля — пучок;
- вершкове масло — 1 ст. л.;
- яйце — 1 шт;
- борошно — 2 ст. л.;
- рослинна олія — 6 ст. л.;
- сіль — за смаком;
- чорний перець — за смаком.
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Приготування
Крок 1
Наріжте філе, ріпчасту цибулю та гриби на дрібні шматочки.
Крок 2
Дрібно порубайте зелену цибулю.
Крок 3
На середньому вогні розігрійте вершкове масло в сковороді. Підсмажте ріпчасту цибулю, додайте печериці, посоліть і тушкуйте близько 10 хвилин. Потім остудіть.
Крок 4
Змішайте курку, яйце, зелену цибулю та засмажку. Посоліть і поперчіть.
Крок 5
Додайте борошно і добре перемішайте. Дайте фаршу постояти хвилин 10.
Крок 6
На середньому вогні розігрійте рослинну олію в сковороді. Сформуйте котлети та обсмажте їх під кришкою приблизно по 7-8 хвилин з кожного боку.
Крок 7
Подавайте котлети з картопляним пюре, кашею, овочевим салатом або соусами, які ви любите.
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