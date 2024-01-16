"Забрали пояснення": Нацполіція відпустила зірку "X-Фактора", затриманого за "дивну поведінку"

Київські поліцейські змогли поговорити з Мацевком, якого затримали в Івано-Франківську. Затриманий так і не пояснив, чому два роки уникав правоохоронців.

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16 січня зірка "Х-фактору" Андрій Мацевко залишив відділок в Івано-Франківську, у якому він перебував після затримання 7 січня. З чоловіком провели нетривалу бесіду та відпустили. Про рішення правоохоронців розповіли речниця патрульної поліції Івано-Франківській області Христина Мриглід та речник ГУ Національної поліції Івано-Франківській області Андрій Яцків у коментарі порталу zahid.net.

Патрульна поліція, затримавши Мацевко, передала його до рук працівникам Нацполіції, пояснила Мриглід. Після цього мали відбутись певні заходи, щоб з'ясуватись усі обставини ситуації.

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Від Яцківа журналісти дізнались, що сталось з зіркою "Х-фактора" у відділку. Спершу з ним поспілкувались слідчі карного розшуку — "забрали пояснення". Після цього отримані матеріали надіслали правоохоронцям з Києва. Далі відбулась телефонна розмова: київські слідчі поговорили з затриманим. В підсумку чоловік опинився на волі.

"Оперативники карного розшуку відібрали у нього пояснення, матеріали скерували київським колегам, які проводять подальше досудове розслідування. Київські поліцейські з ним зв’язалися в присутності наших поліцейських. Його відпустили", — процитували журналісти речника Нацполіції.

На порталі зауважують, що Яцків не зазначив, чому затриманий уникав спілкування з правоохоронцями. Також не розповів, які саме питання цікавили слідчих.

На сторінці Facebook ГУ Нацполіції у Івано-Франківській області та на сторінці патрульної поліції регіону немає пояснень щодо інциденту з Андрієм Мацевко. На сторінці Instagram фігуранта також нічого не розповідається — останній опис опублікований 154 тижнів тому. На порталі МВС у списку розшукуваних осіб його прізвища на сьогодні немає.

Арешт Андрія Мацевко — деталі

Про арешт Мацевка стало відомо 8 січня. Згідно з повідомленнями івано-франківського видання "Галка", 7 січня 37-річного чоловіка на вулиці помітили патрульні поліцейські. Правоохоронцям його поведінка видалась "дивною", тому вони його затримали. Після перевірки по базах даних з'ясувалось, що з 2021 року він перебуває у розшуку: підозрюється у спробі використати підроблене пенсійне посвідчення у київському метро.

Раніше медіа писали про ще одну справу, яка стосується Андрія. Зокрема, у 2015 році його запідозрили у спробі насильства на 14-річним хлопчиком. Про якесь судове рішення чи продовження справи правоохоронці не повідомляли.

Андрій Мацевко — житель Івано-Франківська, який у 2011 році брав участь у шоу кастингу на шоу "Х-фактор". Під час виступу він виконав пісню "Смерека" і судді не дали йому можливість перейти на наступний етап відбору. Тим часом у мережі можна побачити реакцію українців на його виступ — є відео, які мають три мільйони переглядів.

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