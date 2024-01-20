Терміново спробуйте цей десерт у келиху: ваше уявлення про солодке вже не буде колишнім

Шукаєте рецепт найсмачнішого десерту? Тоді це для вас — чудовий чізкейк, що тане в роті. Ви можете готувати його в будь-яку пору року легко і швидко.

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Цей дивовижний десерт — чізкейк у келиху — справжній кулінарний витвір мистецтва, що поєднує в собі різні текстури та смаки. Основою служать хрусткі вафлі, на які викладається ніжний вершковий шар. Завершує десерт шар компоте з червоних ягід, який надає цьому кондитерському витвору мистецтва свіжість і невелику кислинку. Цей десерт ідеально підходить для особливих випадків або просто як вишуканий спосіб порадувати себе та близьких. Рецептом десерту поділився сайт "Я Шеф-кухар".

Інгредієнти:

вафлі — 300 г;

вершкове масло — 100 г;

згущене молоко — 1 банка;

вершковий сир — 1 пачка;

вершки — 400 мл;

безбарвний желатин — 5 аркушів;

червоні ягоди — 300 г;

цукор — 350 г.

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Приготування

Крок 1

Приготуйте компоте з червоних ягід. На сковорідку викладіть червоні ягоди та цукор. Ягоди підійдуть як свіжі, так і заморожені. Доведіть до кипіння, ретельно помішуючи. Варіть до загустіння, зніміть з вогню і дайте охолонути.

Крок 2

Подрібніть вафлі на крихту, змішайте з розм'якшеним маслом і викладіть на дно скляного келиха. Вирівняйте поверхню і добре притисніть вафельний шар, щоб він ущільнився. Поставте в холодильник для застигання.

Крок 3

Желатинові листи залийте холодною водою, потім розтопіть на водяній бані або в мікрохвильовій печі, не доводячи до кипіння.

Крок 4

Вершки збийте зі згущеним молоком і сиром до консистенції крему. Додайте розтоплений желатин тонкою цівкою, не перестаючи збивати крем. Розлийте вершково-сирну масу по келихах на вафельну основу і приберіть у холодильник для застигання.

Крок 5

Коли чізкейк застигне, викладіть зверху шар компоте з ягід і дайте охолонути перед подачею.

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