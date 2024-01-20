Не пропустіть рецепт нового фаворита серед супів: як зробити шедевр із зеленого горошку
Є кілька варіантів приготування цього напрочуд смачного супу, але особливої родзинки йому надає карамелізована морква. Цей суп припаде до смаку і дітям, і дорослим.
Виявляється, крем-суп із зеленого горошку може бути справжнім кулінарним відкриттям! Особливо смачно він виходить із копченим лососем або сьомгою. Але сьогоднішній фаворит — це версія з карамелізованою морквою, яка додає супу неповторного карамельного смаку. Рецептом смачного суп-пюре із зеленого горошку поділився сайт Smachno.in.ua.
Моркву для цього рецепта потрібно нарізати слайсами й обсмажити на вершковому маслі з додаванням дрібки цукру. Це буде дуже смачно і незвично! І найприємніше — цей суп обов'язково сподобається дітям. Приготуйте його і переконайтеся в цьому самі.
Інгредієнти:
- зелений горошок (свіжий, заморожений або консервований) — 250 г;
- ріпчаста цибуля — 50 г;
- часник — 1 зубчик;
- вершкове масло — 50 г;
- вершки 20% — 30 мл;
- овочевий, курячий бульйон або вода — 350-400 мл;
- сіль, чорний мелений перець — за смаком;
- копчений лосось або підсмажена на вершковому маслі морква — для подачі;
- свіжа зелень для прикраси — за бажанням.
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Приготування
Крок 1
Поріжте цибулю кубиками та подрібніть часник.
Крок 2
У каструлі розтопіть вершкове масло й обсмажте на ньому цибулю з часником до прозорого стану.
Крок 3
Додайте горошок і на середньому вогні готуйте, помішуючи, 5 хвилин.
Крок 4
Потім у каструлю влийте воду або бульйон, доведіть до кипіння, посоліть, поперчіть, накрийте кришкою і варіть на невеликому вогні близько 10 хвилин.
Крок 5
Подрібніть суп блендером до пюреподібного стану. Якщо хочете отримати ніжнішу консистенцію, протріть суп через сито.
Крок 6
Знову доведіть суп до кипіння, додайте вершки, перемішайте і розлийте по порційних тарілках.
Крок 7
Подавайте суп зі шматочком копченого лосося або з підсмаженою на вершковому маслі морквою, згорнувши їх у вигляді трояндочки.
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