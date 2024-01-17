Смачно, швидко та корисно: салат з тунцем та рисом
Тунець робить навіть найпростіше поєднання інгредієнтів цікавішим. При цьому страви не стають складнішими і не дорожчають суттєво.
Український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко ділиться рецептом корисного салату з тунцем та рисом.
ІНГРЕДІЄНТИ:
- 100-150 г відвареного рису (30-40 г сухого);
- 90 г консервованого тунця (1 банка);
- 2 листи норі;
- 2 томати.
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Для початку відварюємо 30-40 г рису: промиваємо його кілька разів, перекладаємо у сотейник, заливаємо водою в пропорції 1:2 та солимо. Варимо 5 хвилин після закипання, вимикаємо вогонь і залишаємо доварюватися під кришкою ще на 15 хвилин.
Листи норі нарізаємо на смужки та змішуємо в мисці з 90 г тунця. Якщо у нас тунець великими шматками, потрібно трішки розімнути його чи нарізати. Після цього 2 томати нарізаємо кубиком.
У салатну миску перекладаємо готовий рис, додаємо тунець і томати. Легенько все мішаємо та подаємо до столу.
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