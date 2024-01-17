Ніжна випічка: рецепт гарбузових кексів
Гарбуз робить випічку ніжнішою, соковитішою та ще більш смачною. Він яскравий, корисний та універсальний.
Український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко розповідає, як приготувати смачну випічку з гарбузовим присмаком.
ІНГРЕДІЄНТИ:
- 400 г гарбуза;
- 3 яйця;
- 100 г цукру;
- дрібка солі;
- 250 г манки;
- 100 г вершкового масла;
- 100 г сметани;
- 10 г розпушувача;
- 20 г масла (для змащування форми);
- 1-2 ст. л. манки (для підготовки форми).
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Для початку 400 г гарбуза промиваємо, чистимо від шкірки та натираємо на дрібну терку.
Збиваємо 3 яйця з цукром до білого кольору в окремій мисці, додавши після цього 100 г розм'якшеного вершкового масла та добре перемішавши. Поступово додаємо 250 г манки, 10 г розпушувача, дрібку солі та 100 г сметани. Ретельно вимішуємо тісто.
Вмикаємо духовку розігріватися до 180 градусів. Додаємо в тісто натертий гарбуз і ще раз все добре мішаємо. Форму для кексу змащуємо 20 г вершкового масла та присипаємо 1-2 ст. л. манки. Розподіляємо манку рівномірним шаром по дну та боках форми, а надлишок висипаємо.
Викладаємо тісто у форму та випікаємо кекс 45 хв при температурі 180 градусів до красивої рум'яної скоринки. Готовність можна перевірити за допомогою дерев'яної шпажки: якщо вона суха та без шматочків сирого тіста — страва готова.
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