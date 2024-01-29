Запечене філе індички з апельсинами: рецепт святкової страви

Запечене філе індички з апельсинами чудово поєднується з легкими овочевими гарнірами або салатами.

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Запечене філе індички з апельсинами — це вишукана та легка страва, яка чудово підходить для святкового столу. Поєднання ніжного м'яса індички з кисло-солодким смаком апельсинів створює унікальне гастрономічне задоволення, повідомляють Факти.

Інгредієнти:

філе індички — 800 г;

апельсини — 2 штуки;

мед — 2 столові ложки;

гірчиця — 1 столова ложка;

соєвий соус — 2 столові ложки;

часник — 2 зубчики;

розмарин — за смаком;

оливкова олія — 2 столові ложки;

сіль, перець — за смаком.

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Приготування:

Крок 1. Попередньо розігрійте духовку до 180°C. Філе індички промийте, обсушіть і натріть сіллю та перцем.

Крок 2. У мисці змішайте мед, гірчицю, соєвий соус, подрібнений часник і оливкову олію.

Крок 3. Апельсини наріжте кружечками. У форму для запікання викладіть шар апельсинів, зверху покладіть філе індички.

Крок 4. Змастіть філе приготованим соусом. Додайте зверху гілочки розмарину.

Крок 5. Запікайте індичку в духовці близько 40-50 хвилин до золотистої скоринки. Періодично поливайте м'ясо соком, що виділився.

Крок 6. Готову страву можна прикрасити свіжою зеленню та подати на стіл.

Ця страва не тільки потішить вас своїм чудовим смаком, а й стане окрасою будь-якого святкового застілля.

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