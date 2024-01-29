Минтай у вершках під овочами: дуже смачна і корисна вечеря

Мінтай з овочами обов'язково сподобається всім, хто любить рибу і шукає смачні, але прості в приготуванні рецепти.

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Минтай у вершках під овочами — це ніжна й ароматна страва, яка чудово підходить як для повсякденного обіду, так і для святкової вечері. Завдяки поєднанню риби з овочами та вершковим соусом, ця страва стає особливо смачною та ситною, пише Рinternest.

Інгредієнти:

філе минтая — 500 г;

вершки 20-30% жирності — 200 мл;

морква — 1 штука;

цибуля ріпчаста — 1 штука;

помідори — 2 штуки;

сир твердих сортів — 100 г;

часник — 2 зубчики;

олія оливкова — для смаження;

сіль, чорний мелений перець — за смаком;

зелень (кріп, петрушка) — для прикраси.

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Приготування:

Крок 1. Філе минтая наріжте на порційні шматки, посоліть і поперчіть.

Крок 2. На сковороді з оливковою олією обсмажте минтай з обох боків до золотистої скоринки. Перекладіть рибу у форму для запікання.

Крок 3. Моркву та цибулю наріжте тонкими півкільцями й обсмажте на тій самій сковороді до м'якості.

Крок 4. Помідори наріжте кружечками та викладіть зверху на рибу.

Крок 5. Потім розподіліть обсмажені моркву та цибулю.

Крок 6. У вершки додайте подрібнений часник, сіль і перець за смаком, залийте цією сумішшю рибу з овочами.

Крок 7. Зверху посипте тертим сиром.

Крок 8. Запікайте в попередньо розігрітій до 180°C духовці близько 20-25 хвилин.

Перед подачею прикрасьте страву свіжою зеленню. Минтай у вершках під овочами подається гарячим і чудово поєднується з картопляним пюре або рисом.

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