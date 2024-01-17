Салат із руколою, сьомгою, фетою та апельсином: рецепт корисної та вітамінної страви

Злегка солона риба і солонуватий сир фета в салаті не потребують додавання солі в чистому вигляді, а легка кислинка від соку лимона в поєднанні з апельсином — це просто вибух смаків.

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Салат із руколою, сьомгою, апельсином та сиром фета є ідеальним поєднанням смаку. Він чудово підійде для легкого обіду чи вечері, а також стане чудовим доповненням до святкового столу, повідомляє"Просто рецепти".

Інгредієнти:

рукола — 100 г;

сьомга (краще слабосолона) — 150 г;

апельсин — 1 штука;

сир фета — 100 г;

оливкова олія — 3 столові ложки;

лимонний сік — 1 столова ложка;

мед — 1 чайна ложка;

сіль, чорний мелений перець — за смаком;

кедрові горішки (за бажанням) — для прикраси.

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Приготування:

Крок 1. Руколу ретельно промийте та обсушіть.

Крок 2. Сьомгу наріжте тонкими скибочками.

Крок 3. Апельсин очистіть від шкірки та білої плівки, наріжте часточками або кружечками.

Крок 4. Сир фета наріжте кубиками або розімніть виделкою.

Крок 5. У невеликій мисці змішайте оливкову олію, лимонний сік і мед. Додайте сіль і перець за смаком.

Крок 6. На великому блюді викладіть руколу, зверху розподіліть сьомгу, апельсин і сир фета.

Крок 7. Полийте салат приготовленою заправкою.

Крок 8. За бажанням прикрасьте салат кедровими горішками.

Салат із руколою, сьомгою, апельсином і сиром фета готовий до подачі. Ця страва не тільки потішить вас своїм неповторним смаком, а й стане прикрасою вашого столу.

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