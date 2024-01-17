Неможливо встояти: секрети ідеального тарта з грушею та камамбером
Це легкий і швидкий пиріг. Лише півгодини — і ароматне диво готове до подачі. Приготуйте та відчуйте справжній смак Франції.
Відкритий пиріг із грушею та сиром камамбер — це кулінарна перлина французької кухні. Унікальне поєднання хрусткого листкового тіста, солодкої груші та ніжного сиру камамбер робить його смак дуже яскравим і насиченим. А чебрець, мед і волоські горіхи додають пікантних ноток цьому чудовому тарту. Рецептом цього французького пирога поділився сайт "ЯБ Поїла".
Інгредієнти:
- тісто листкове бездріжджове — 300 г;
- груша — 1 шт;
- сир камамбер — 180 г;
- волоські горіхи — 20 г;
- яйце куряче — 1 шт;
- сушений чебрець — 1 щіпка;
- мед — 1 ст. л.
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Приготування
Крок 1
Виберіть соковиту та солодку грушу. Розріжте її навпіл, видаліть насіння і наріжте тонкими скибочками.
Крок 2
Волоські горіхи подрібніть не надто дрібно.
Крок 3
Наріжте сир камамбер тонкими довгими скибочками.
Крок 4
Використовуйте готове листкове тісто або приготуйте самостійно. Розкачайте його на пергаменті, злегка посипаному борошном, до середньої товщини. На тісті зробіть надрізи по колу, не доходячи до країв.
Крок 5
Чергуйте шари груш і камамбера на тісті.
Крок 6
Посипте тарт чебрецем.
Крок 7
Додайте подрібнені волоські горіхи.
Крок 8
Змастіть краї тарта збитим яйцем.
Крок 9
Випікайте в духовці, розігрітій до 200 градусів, протягом 20-30 хвилин, поки пиріг не підрум'яниться.
Крок 10
Готовий пиріг полийте медом.
Тарт із грушею та камамбером ідеально підходить як для святкового, так і для повсякденного столу. Подавайте його гарячим і насолоджуйтеся кожним шматочком!
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