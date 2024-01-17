Салат із куркою, сиром, ананасом і часником: дуже смачно і ситно

Салат із курячим м'ясом і ананасами має яскравий і неповторний смак. Він нікого не залишить байдужим. Це — безпрограшне поєднання смаків.

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Салат із куркою, сиром, ананасом і часником — це смачна та ситна страва, яка підійде як для повсякденного обіду, так і для святкового столу. Поєднання солодкого ананаса, ароматного часнику та ніжної курки створює неповторний смак, пише 1000.menu.

Інгредієнти:

куряче філе — 300 г;

консервований ананас — 200 г;

твердий сир — 100 г;

часник — 2-3 зубчики;

майонез — для заправки;

сіль, перець — за смаком;

зелень для прикрашання.

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Приготування:

Крок 1. Куряче філе відваріть у підсоленій воді до готовності, потім наріжте дрібними кубиками.

Крок 2. Ананас наріжте невеликими шматочками.

Крок 3. Твердий сир натріть на крупній тертці.

Крок 4. Часник подрібніть або пропустіть через прес.

Крок 5. У салатниці змішайте курку, ананас, сир і часник. Приправте сіллю та перцем за смаком.

Крок 6. Заправте салат майонезом і ретельно перемішайте.

Крок 7. Перед подачею прикрасьте салат свіжою зеленню.

Цей салат із куркою, сиром, ананасом і часником буде чудовим вибором для тих, хто шукає щось нове й оригінальне.

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