Як стати супергероєм на кухні: приготуйте легендарний угорський паприкаш (відео)
Традиційний угорський паприкаш, який готують із яловичини та паприки, переверне ваше уявлення про смачне м'ясо. Ця страва готується дуже легко і стане одним із ваших фаворитів цієї зими.
Паприкаш із яловичини — це класична страва угорської кухні. Основа її — соус із паприки, що надає страві яскравого кольору та витонченого смаку, а повільне тушкування робить м'ясо неймовірно м'яким і соковитим. Подавайте його з картопляним пюре або макаронами, щоб створити ідеальну вечерю для холодних вечорів. Рецептом традиційного паприкаша з яловичини поділився канал "SMACHNO Прості Рецепти".
Інгредієнти:
- м'ясо (яловичина) — 500 г;
- ріпчаста цибуля — 1 шт;
- часник — 2 зубчики;
- порошок солодкої паприки — 1 столова ложка (з невеликою гіркою);
- пшеничне борошно — 1 столова ложка;
- сметана — 2 столові ложки;
- соняшникова рафінована олія — 3-4 столові ложки;
- вода — 150 мл;
- сіль, чорний мелений перець — за смаком.
Читайте також:
Прямо з Угорщини. Рецепт смачного торта "Добош" із карамельною глазур'ю
Дерун по-угорськи: як приготувати ще один варіант популярної страви
Шедевр під кришкою: як приготувати на зиму смачне лечо
Приготування
Крок 1
Поріжте ріпчасту цибулю кубиками. Подрібніть часник.
Крок 2
На сковороді з товстим дном або в сотейнику розігрійте соняшникову олію. Обсмажте порізану цибулю до прозорості, близько 3-4 хвилин, помішуючи.
Крок 3
Додайте подрібнений часник і порошок солодкої паприки. Смажте 1 хвилину, постійно помішуючи.
Крок 4
Додайте пшеничне борошно. Смажте 1 хвилину, постійно помішуючи.
Крок 5
Додайте нарізане м'ясо. Смажте 4-5 хвилин, постійно й ретельно помішуючи.
Крок 6
Додайте воду. Перемішайте. Посоліть, поперчіть за смаком. Доведіть до кипіння.
Крок 7
Накрийте сковорідку кришкою, зменшіть вогонь до мінімального і тушкуйте м'ясо 45 хвилин до м'якості.
Крок 8
Додайте сметану, перемішайте і тушкуйте ще 1-2 хвилини.
Паприкаш із яловичини готовий. Подавайте з картопляним пюре, макаронами або кашею.
Читайте також:
Закарпатська грибна мачанка — простий і дуже смачний соус із печериць
Лангош: рецепт смачної та простої страви закарпатської кухні
Ситний обід пастухів. Рецепт справжнього закарпатського бограча