Як стати супергероєм на кухні: приготуйте легендарний угорський паприкаш (відео)

Традиційний угорський паприкаш, який готують із яловичини та паприки, переверне ваше уявлення про смачне м'ясо. Ця страва готується дуже легко і стане одним із ваших фаворитів цієї зими.

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Паприкаш із яловичини — це класична страва угорської кухні. Основа її — соус із паприки, що надає страві яскравого кольору та витонченого смаку, а повільне тушкування робить м'ясо неймовірно м'яким і соковитим. Подавайте його з картопляним пюре або макаронами, щоб створити ідеальну вечерю для холодних вечорів. Рецептом традиційного паприкаша з яловичини поділився канал "SMACHNO Прості Рецепти".

Інгредієнти:

м'ясо (яловичина) — 500 г;

ріпчаста цибуля — 1 шт;

часник — 2 зубчики;

порошок солодкої паприки — 1 столова ложка (з невеликою гіркою);

пшеничне борошно — 1 столова ложка;

сметана — 2 столові ложки;

соняшникова рафінована олія — 3-4 столові ложки;

вода — 150 мл;

сіль, чорний мелений перець — за смаком.

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Приготування

Крок 1

Поріжте ріпчасту цибулю кубиками. Подрібніть часник.

Крок 2

На сковороді з товстим дном або в сотейнику розігрійте соняшникову олію. Обсмажте порізану цибулю до прозорості, близько 3-4 хвилин, помішуючи.

Крок 3

Додайте подрібнений часник і порошок солодкої паприки. Смажте 1 хвилину, постійно помішуючи.

Крок 4

Додайте пшеничне борошно. Смажте 1 хвилину, постійно помішуючи.

Крок 5

Додайте нарізане м'ясо. Смажте 4-5 хвилин, постійно й ретельно помішуючи.

Крок 6

Додайте воду. Перемішайте. Посоліть, поперчіть за смаком. Доведіть до кипіння.

Крок 7

Накрийте сковорідку кришкою, зменшіть вогонь до мінімального і тушкуйте м'ясо 45 хвилин до м'якості.

Крок 8

Додайте сметану, перемішайте і тушкуйте ще 1-2 хвилини.

Паприкаш із яловичини готовий. Подавайте з картопляним пюре, макаронами або кашею.

Угорський паприкаш із яловичини

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