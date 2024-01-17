Заливний пиріг з яйцем і зеленою цибулею: ароматна випічка з найдоступніших продуктів
Заливний пиріг можна подати на сніданок, перекус і навіть на вечерю. Його легко приготувати, коли чекаєте на гостей або рідні вимагають смачної випічки.
Заливний пиріг з яйцем і зеленою цибулею — це проста і водночас вишукана страва, яка чудово підходить як для сімейної вечері, так і для святкового столу. Ніжна і смачна начинка в поєднанні з ароматним тістом роблять цей пиріг особливо привабливим, пише 1000.menu.
Інгредієнти:
- борошно пшеничне — 2 склянки;
- кефір — 1 склянка;
- яйця курячі — 4 штуки;
- зелена цибуля — 1 пучок;
- рослинна олія — 3 столові ложки;
- розпушувач тіста — 1 чайна ложка;
- сіль — за смаком.
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Приготування:
Крок 1. У глибокій мисці змішайте борошно з розпушувачем і сіллю.
Крок 2. Додайте в миску молоко або кефір, рослинну олію та одне яйце. Ретельно перемішайте до отримання однорідного тіста.
Крок 3. Зелену цибулю дрібно наріжте.
Крок 4. Відваріть три яйця, що залишилися, остудіть, очистіть і дрібно наріжте.
Крок 5. Змішайте в окремій мисці нарізану цибулю та яйця.
Крок 6. Викладіть половину тіста в змащену маслом форму для випікання.
Крок 7. Рівномірно розподіліть поверх тіста начинку з яєць і цибулі.
Крок 8. Потім покрийте начинку тістом, що залишилося.
Крок 9. Випікайте пиріг у попередньо розігрітій до 180°C духовці протягом 30-40 хвилин до золотистої скоринки.
Заливний пиріг із яйцем і зеленою цибулею подається гарячим або теплим.
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