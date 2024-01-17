Заливний пиріг з яйцем і зеленою цибулею: ароматна випічка з найдоступніших продуктів

Заливний пиріг можна подати на сніданок, перекус і навіть на вечерю. Його легко приготувати, коли чекаєте на гостей або рідні вимагають смачної випічки.

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Заливний пиріг з яйцем і зеленою цибулею — це проста і водночас вишукана страва, яка чудово підходить як для сімейної вечері, так і для святкового столу. Ніжна і смачна начинка в поєднанні з ароматним тістом роблять цей пиріг особливо привабливим, пише 1000.menu.

Інгредієнти:

борошно пшеничне — 2 склянки;

кефір — 1 склянка;

яйця курячі — 4 штуки;

зелена цибуля — 1 пучок;

рослинна олія — 3 столові ложки;

розпушувач тіста — 1 чайна ложка;

сіль — за смаком.

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Приготування:

Крок 1. У глибокій мисці змішайте борошно з розпушувачем і сіллю.

Крок 2. Додайте в миску молоко або кефір, рослинну олію та одне яйце. Ретельно перемішайте до отримання однорідного тіста.

Крок 3. Зелену цибулю дрібно наріжте.

Крок 4. Відваріть три яйця, що залишилися, остудіть, очистіть і дрібно наріжте.

Крок 5. Змішайте в окремій мисці нарізану цибулю та яйця.

Крок 6. Викладіть половину тіста в змащену маслом форму для випікання.

Крок 7. Рівномірно розподіліть поверх тіста начинку з яєць і цибулі.

Крок 8. Потім покрийте начинку тістом, що залишилося.

Крок 9. Випікайте пиріг у попередньо розігрітій до 180°C духовці протягом 30-40 хвилин до золотистої скоринки.

Заливний пиріг із яйцем і зеленою цибулею подається гарячим або теплим.

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