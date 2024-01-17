Ароматне шоколадне печиво: простий рецепт домашньої випічки

Шоколадне печиво виходить дуже ніжним, просто тане в роті. Його можна брати з собою на перекус.

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Шоколадне печиво — це чудовий десерт, який підійде для затишного чаювання. Воно чудово поєднується з молоком або ранковою кавою. Просте в приготуванні та неймовірно смачне, таке печиво стане улюбленими ласощами як у дорослих, так і в дітей, повідомляє Nur.

Інгредієнти:

борошно пшеничне — 300 г;

какао-порошок — 50 г;

цукор — 150 г;

вершкове масло — 200 г;

яйце куряче — 1 штука;

розпушувач тіста — 1 чайна ложка;

ванільний цукор — 1 пакетик;

дрібка солі.

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Приготування:

Крок 1. Вершкове масло розтопіть і остудіть до кімнатної температури.

Крок 2. У глибокій мисці змішайте борошно, какао, цукор, ванільний цукор, розпушувач і сіль.

Крок 3. Вбийте яйце і додайте остигле вершкове масло. Ретельно перемішайте до отримання однорідного тіста.

Крок 4. З тіста сформуйте кульки, розміром з волоський горіх, і викладіть їх на деко, застелене пергаментним папером.

Крок 5. Залиште невелику відстань між кульками, оскільки печиво трохи збільшиться в розмірі під час випікання.

Крок 6. Випікайте печиво в попередньо розігрітій до 180°C духовці протягом 10-15 хвилин.

Крок 7. Готове печиво остудіть на деку, потім перекладіть на блюдо.

Це шоколадне печиво виходить ніжним, розсипчастим і неймовірно ароматним. Воно ідеально підходить для домашнього чаювання або як солодкий перекус протягом дня.

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