Філолог розповів, як українською сказати "по щелчку пальцев" (відео)

Коли ми хочемо описати миттєву дію, можна використати кілька варіантів. Це залежить від ситуації мовлення.

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Коли ми хочемо сказати про миттєву дію, можемо використати кілька варіантів. Це залежить від ситуації мовлення:

на раз два;

раз два і кінець;

раз два і готово.

Коли дія відбувається не тільки миттєво, а й легко, тоді можна звернути увагу на такі народні варіанти:

раз плюнути;

як сіркові муху зʼїсти.

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Олександр Авраменко

Олександр Авраменко — це відомий український філолог, учитель, дослідник і популяризатор української мови, письменник, літературознавець, теле- і радіоведучий, який записав низку уроків, у яких навчає українців правильно розмовляти, викорінюючи суржик.

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