Як деруни з квашеною капустою: рецепт популярної лемківської страви
Фучки — такі собі напіволадки з квашеною капустою. Це традиційна страва лемківської кухні.
Український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко ділиться рецептом популярної страви на заході України. Фучки легко та швидко готуються.
ІНГРЕДІЄНТИ:
- 200 г пшеничного борошна;
- 350 г квашеної капусти;
- 400 мл води або молока;
- 2 ст. л. насіння льону;
- 60 мл гарячої води;
- сіль до смаку;
- перець до смаку;
- ⅓ ч. л. кмину;
- ⅓ ч.л. чебрецю;
- ⅓ ч.л. майорану;
- 4-5 ст. л. рослинної олії.
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Для початку беремо 2 ст. л. насіння льону та заливаємо його 60 мл гарячої води. Залишаємо настоюватися на 15-20 хв.
У великій мисці змішуємо 200 г борошна та 400 мл води, ретельно перемішуючи, щоб не було грудочок. Після цього додаємо також замочене та вже охололе насіння льону разом з рідиною.
350 г квашеної капусти ріжемо ножем на дрібніші шматочки, додаємо в миску з тістом та добре мішаємо. Додаємо сіль та перець до смаку, а також ⅓ ч. л. кмину, ⅓ ч.л. чебрецю, ⅓ ч.л. майорану (його варто розтерти просто в долонях).
На сковорідку наливаємо 4-5 ст. л. олії та добре розігріваємо її. За допомогою столової ложки набираємо порцію тіста та викладаємо на гарячу пательню. Смажимо з обох боків по 3-4 хв — як деруни, до появи рум’яної скоринки. Страву варто подавати до столу гарячою.
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