Деруни з картоплі без яєць: рецепт простої пісної страви
Пісні деруни стануть чудовим вибором для вегетаріанського або пісного столу, дивуючи своїм смаком і простотою приготування.
Пісні деруни з картоплі — це проста, але водночас неймовірно смачна страва, яка підійде для пісного меню або для тих, хто не вживає яйця. Вони добре поєднуються як з овочевими салатами, так і з різними соусами, пише 1000.menu.
Інгредієнти:
- картопля — 4-5 середніх бульб;
- борошно — 2-3 столові ложки;
- цибуля — 1 штука;
- рослинна олія — для смаження;
- сіль, перець — за смаком;
- часник (за бажанням) — 1-2 зубчики.
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Приготування:
Крок 1. Картоплю ретельно вимийте, очистіть і натріть на тертці з дрібними отворами.
Крок 2. Цибулю дрібно наріжте або натріть на тертці. Часник подрібніть або пропустіть через прес (якщо використовуєте).
Крок 3. З'єднайте картоплю, цибулю та часник у глибокій мисці. Додайте борошно, сіль і перець. Добре перемішайте.
Крок 4. На пательні розігрійте рослинну олію.
Крок 5. Ложкою викладайте картопляну суміш на сковороду, формуючи невеликі коржі.
Крок 6. Смажте деруни з обох боків на середньому вогні до золотистої скоринки, приблизно по 3-4 хвилини з кожного боку.
Крок 7. Готові деруни викладайте на паперовий рушник, щоб позбутися зайвої олії.
Подавайте деруни гарячими з улюбленими овочевими салатами або соусами.
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