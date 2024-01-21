Деруни з картоплі без яєць: рецепт простої пісної страви

Пісні деруни стануть чудовим вибором для вегетаріанського або пісного столу, дивуючи своїм смаком і простотою приготування.

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Пісні деруни з картоплі — це проста, але водночас неймовірно смачна страва, яка підійде для пісного меню або для тих, хто не вживає яйця. Вони добре поєднуються як з овочевими салатами, так і з різними соусами, пише 1000.menu.

Інгредієнти:

картопля — 4-5 середніх бульб;

борошно — 2-3 столові ложки;

цибуля — 1 штука;

рослинна олія — для смаження;

сіль, перець — за смаком;

часник (за бажанням) — 1-2 зубчики.

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Приготування:

Крок 1. Картоплю ретельно вимийте, очистіть і натріть на тертці з дрібними отворами.

Крок 2. Цибулю дрібно наріжте або натріть на тертці. Часник подрібніть або пропустіть через прес (якщо використовуєте).

Крок 3. З'єднайте картоплю, цибулю та часник у глибокій мисці. Додайте борошно, сіль і перець. Добре перемішайте.

Крок 4. На пательні розігрійте рослинну олію.

Крок 5. Ложкою викладайте картопляну суміш на сковороду, формуючи невеликі коржі.

Крок 6. Смажте деруни з обох боків на середньому вогні до золотистої скоринки, приблизно по 3-4 хвилини з кожного боку.

Крок 7. Готові деруни викладайте на паперовий рушник, щоб позбутися зайвої олії.

Подавайте деруни гарячими з улюбленими овочевими салатами або соусами.

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