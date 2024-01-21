Соковиті котлети з курячого фаршу в духовці: смачна вечеря для всієї родини
Вам не доведеться довго стояти біля плити, як якби ви вирішили посмажити котлети на сковороді. До того ж виходять вони більш корисними, дієтичними.
Соковиті курячі котлети, приготовані в духовці, стануть чудовим доповненням до будь-якого гарніру. Домашні, ніжні, смачні, без смаження! Такі котлети зробити зовсім нескладно, пише"Рецепт".
Інгредієнти:
- куряче філе — 500 г;
- цибуля ріпчаста — 1 штука;
- часник — 2 зубчики;
- білий хліб або булочка — 1 штука;
- молоко — для замочування хліба;
- зелень (кріп, петрушка) — за смаком;
- сіль, перець — за смаком;
- рослинна олія — для змащування дека.
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Приготування:
Крок 1. Хліб замочіть у молоці на кілька хвилин.
Крок 2. Куряче філе, цибулю і часник пропустіть через м'ясорубку або подрібніть у блендері до однорідної маси.
Крок 3. Вичавіть хліб від молока та додайте до курки. Туди ж додайте дрібно нарізану зелень, сіль і перець. Ретельно перемішайте.
Крок 4. Сформуйте з фаршу котлети та викладіть їх на змащене олією деко.
Крок 5. Поставте деко в попередньо розігріту до 180°C духовку і запікайте котлети протягом 20-25 хвилин до золотистої скоринки.
Крок 6. Готові котлети можна подати з будь-яким гарніром: картопляним пюре, рисом або свіжими овочами.
Ці курячі котлети виходять ніжними, соковитими і дуже смачними.
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