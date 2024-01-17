Не "щастя, здоровʼя": як небанально та красиво привітати зі святом (відео)
Наші предки зичили достатку та добробуту одне одному в особливих формах. Мовознавець навів кілька прикладів.
Український філолог Олександр Авраменко розповів, як правильно та автентично вітати зі святами. Про це відомий популяризатор мови розповів в одному зі своїх мініуроків.
Наші предки, коли бажали успіху, здоровʼя, удачі, казали:
- З роси та з води Вам!
Коли ж зичили достатку, говорили:
- Хай дім буде повна чаша!
- Нехай радість живе у Вашому серці!
Якщо привітання висловлюються в письмовій формі, то займенники "Вам", "Вашій" пишемо з великої літери (якщо побажання стосуються однієї людини).
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Олександр Авраменко — це український учитель, дослідник і популяризатор української мови, письменник, літературознавець, теле- і радіоведучий, який записав низку уроків, у яких навчає українців правильно розмовляти, викорінюючи суржик.
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