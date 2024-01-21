Підсмажка з яловичини з підливою: рецепт ситної та дуже апетитної страви
Подавайте підсмажку з яловичини з підливою, прикрасивши свіжою зеленню. Ця страва чудово поєднується з картопляним пюре, кашами або свіжими овочами.
Підсмажка з яловичини з підливою — це ситна й ароматна страва, що ідеально підходить для сімейного обіду або вечері. Завдяки соковитій яловичині та пікантній підливці, підсмажка стане справжньою окрасою столу, повідомляє Оbozrevatel.
Інгредієнти:
- яловичина (будь-яка частина без кісток) — 500 г;
- цибуля ріпчаста — 1 штука;
- морква — 1 штука;
- томатна паста — 2 столові ложки;
- борошно — 1 столова ложка;
- бульйон або вода — 2 склянки;
- лавровий лист — 1 штука;
- рослинна олія — для смаження;
- сіль, перець — за смаком;
- зелень для прикраси.
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Приготування:
Крок 1. Яловичину наріжте невеликими порційними шматками.
Крок 2. На пательні розігрійте олію та обсмажте м'ясо до золотистої скоринки з усіх боків. Перекладіть м'ясо в глибоку каструлю.
Крок 3. У тій самій сковороді обсмажте дрібно нарізану цибулю і терту моркву до м'якості.
Крок 4. Додайте до овочів борошно, добре перемішайте і смажте ще 1-2 хвилини.
Крок 5. Влийте томатну пасту, перемішайте і смажте ще кілька хвилин.
Крок 6. Перекладіть овочеву суміш у каструлю до м'яса.
Крок 7. Залийте вміст каструлі бульйоном або водою, додайте лавровий лист, сіль і перець за смаком.
Крок 8. Тушкуйте під закритою кришкою на повільному вогні до готовності м'яса, приблизно 1-1,5 години.
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