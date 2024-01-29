Салат із куркою, маслинами, твердим сиром та авокадо: покроковий рецепт

Салат із курячим м'ясом та овочами ідеально підійде для тих, хто шукає смачні та водночас корисні варіанти харчування.

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Салат з куркою, маслинами, твердим сиром і авокадо — це ідеальне поєднання смаку і користі. Цей салат вирізняється не тільки своєю поживністю, а й чудовим зовнішнім виглядом, роблячи його чудовим вибором як для повсякденного обіду, так і для святкового столу, пише Salatik.

Інгредієнти:

куряче філе — 300 г;

маслини без кісточок — 100 г;

твердий сир — 100 г;

стиглий авокадо — 1 штука;

свіжі огірки — 1 штука;

лимонний сік — 2 столові ложки;

оливкова олія — 3 столові ложки;

сіль, чорний мелений перець — за смаком;

зелень (петрушка, кріп) — для декорування.

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Приготування:

Крок 1. Куряче філе відваріть до готовності, остудіть і наріжте на невеликі шматочки.

Крок 2. Маслини наріжте кільцями або півкільцями.

Крок 3. Твердий сир натріть на крупній тертці.

Крок 4. Авокадо очистіть від шкірки та кісточки, наріжте м'якоть на кубики та збризніть лимонним соком, щоб запобігти потемнінню.

Крок 5. Свіжий огірок наріжте тонкими скибочками або кубиками.

Крок 6. У салатниці змішайте курку, маслини, сир, авокадо й огірки.

Крок 7. Заправте салат оливковою олією, додайте сіль і перець за смаком. Акуратно перемішайте.

Крок 8. Перед подачею прикрасьте салат свіжою зеленню.

Цей салат можна подавати як самостійну страву або як легкий гарнір до м'ясних страв.

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