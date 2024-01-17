Закуска з рибних консервів: швидкий рецепт смачної страви

Для приготування закуски можна взяти будь-яку рибну консерву. Під час подавання страву посипте дрібно порубаною зеленню.

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Закуска з рибних консервів — непоганий варіант урізноманітнити не лише святковий стіл, а й повсякденне меню, додавши в нього щось новеньке. Помідор у поєднанні з морквою, яблуком і консервами з риби дає дуже цікавий смак, тому така страва нікого не залишить байдужим. Рекомендуємо приготувати її за рецептом із кулінарного блогу "Рецепти щодня".

Закуска з рибних консервів

Інгредієнти:

будь-які рибні консерви за смаком (сайра, сардина, тунець, горбуша) — 1 банка;

сира морква – 1 шт;

кисле яблуко – 1 шт;

ріпчаста цибуля – 1 шт;

зелень – за смаком;

сіль і перець – за смаком;

майонез – 70 г;

помідор – 3 шт.

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Спосіб приготування:

Моркву почистити, помити, натерти на дрібній або середній тертці. Яблуко очистити від шкірки, натерти на крупній тертці.

З консерви злити олію, рибу очистити від кісток і розім'яти виделкою.

У глибокій мисці змішати консерви, яблуко, моркву, цибулю, рубану зелень, посолити, поперчити, заправити майонезом, перемішати.

Помідори нарізати не дуже тонко на кільця. Викласти на блюдо. Можна під низ покласти листя салату.

Зверху на кожне колечко помідора викласти рибну масу і прикрасити зеленню.

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