Лайфхаки з мікрохвильовкою, які полегшують життя: 9 корисних варіантів

Мікрохвильова піч — це універсальний помічник на кухні, який здатний не тільки економити ваш час, а й полегшувати багато кулінарних процесів.

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Мікрохвильова піч є невід'ємним атрибутом сучасної кухні. Але крім розігріву їжі та приготування попкорну, вона здатна на багато іншого, повідомляє Ivona.

Кілька лайфхаків із мікрохвильовкою, які значно спростять ваше кулінарне життя:

1. Полегшення очищення цитрусових.

Щоб легше вичавити сік із лимона або апельсина, покладіть їх на 10-20 секунд у мікрохвильовку. Тепло допоможе розм'якшити плоди, роблячи їх більш соковитими.

2. Відновлення черствого хліба.

Оберніть черствий хліб вологим рушником і помістіть у мікрохвильовку на 20 секунд. Волога і тепло повернуть хлібу свіжість.

3. Приготування картоплі "в мундирі".

Проколіть картоплю виделкою, оберніть у паперовий рушник і мікрохвильовуйте протягом 5 хвилин для швидкого та зручного приготування.

4. Очистити помідори від шкірки.

Щоб бланшувати помідори, прогрійте їх у мікрохвильовці на високій потужності 30 секунд. Потім охолодіть близько 2-3 хвилин і очистіть від шкірки.

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5. Сушіння зелені та спецій.

Розкладіть зелень або спеції на паперовому рушнику і помістіть у мікрохвильовку на 1-2 хвилини для швидкого сушіння.

6. Відновлення меду.

Якщо мед зацукрувався, розігрійте його в мікрохвильовці протягом кількох секунд для відновлення консистенції.

7. Швидке приготування кукурудзи.

Помістіть кукурудзу в качанах у мікрохвильовку на кілька хвилин для швидкого приготування смачної та соковитої кукурудзи.

8. Запекти буряк.

Буряк у поліетиленовому пакеті запікається в мікрохвильовці всього за 15 хвилин. Ще 5 хвилин на охолодження і у вас готовий чудовий коренеплід для салатів, соусів, других страв.

9. Обробка цибулі, щоб не було сліз

Відріжте хвостик і основу в цілої цибулини, після чого відправте її в мікрохвильовку. Важко сказати, що саме з нею там відбувається, але вдача овоча стане виключно доброю і м'якою, тож плакати не доведеться.

Ці лайфхаки допоможуть вам використовувати мікрохвильовку на повну потужність і зробити ваше кулінарне життя простішим і приємнішим.

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