Пишний омлет із молоком у духовці: смачно, як у дитячому садку
Омлет виходить дуже ніжним і повітряним, а завдяки приготуванню в духовці, він не пригорає і рівномірно пропікається.
Пишний омлет із молоком у духовці — це неймовірно повітряна та смачна страва, ідеальна для ситного сніданку або легкої вечері. Готується він досить просто і не потребує особливих кулінарних навичок, пише Bene-Gusto.
Інгредієнти:
- яйця курячі — 4 штуки;
- молоко — 1/2 склянки;
- вершкове масло — 1 столова ложка;
- сіль, перець — за смаком;
- зелень (кріп, петрушка) — для прикраси.
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Приготування:
Крок 1. Розігрійте духовку до 180°C.
Крок 2. У глибокій мисці збийте яйця разом із молоком до утворення піни. Додайте сіль і перець за смаком.
Крок 3. Вершкове масло розтопіть у жароміцній сковороді або формі для запікання.
Крок 4. Акуратно вилийте яєчну суміш у форму з розтопленим маслом.
Крок 5. Помістіть форму в попередньо розігріту духовку і випікайте омлет протягом 15-20 хвилин, поки він не підніметься і не стане золотистим.
Крок 6. Готовий омлет акуратно викладіть на тарілку і прикрасьте свіжою зеленню.
Подавайте пишний омлет гарячим. Ця страва чудово поєднується зі свіжими овочами або легким салатом.
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