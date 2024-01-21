Пишний омлет із молоком у духовці: смачно, як у дитячому садку

Омлет виходить дуже ніжним і повітряним, а завдяки приготуванню в духовці, він не пригорає і рівномірно пропікається.

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Пишний омлет із молоком у духовці — це неймовірно повітряна та смачна страва, ідеальна для ситного сніданку або легкої вечері. Готується він досить просто і не потребує особливих кулінарних навичок, пише Bene-Gusto.

Інгредієнти:

яйця курячі — 4 штуки;

молоко — 1/2 склянки;

вершкове масло — 1 столова ложка;

сіль, перець — за смаком;

зелень (кріп, петрушка) — для прикраси.

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Приготування:

Крок 1. Розігрійте духовку до 180°C.

Крок 2. У глибокій мисці збийте яйця разом із молоком до утворення піни. Додайте сіль і перець за смаком.

Крок 3. Вершкове масло розтопіть у жароміцній сковороді або формі для запікання.

Крок 4. Акуратно вилийте яєчну суміш у форму з розтопленим маслом.

Крок 5. Помістіть форму в попередньо розігріту духовку і випікайте омлет протягом 15-20 хвилин, поки він не підніметься і не стане золотистим.

Крок 6. Готовий омлет акуратно викладіть на тарілку і прикрасьте свіжою зеленню.

Подавайте пишний омлет гарячим. Ця страва чудово поєднується зі свіжими овочами або легким салатом.

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