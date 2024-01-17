Курячий рулет із сиром: як приготувати нову страву зі звичних продуктів

Такий рулет може бути як самостійною стравою, так і подаватися з гарніром. Найкраще його доповнить картопляне пюре.

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Рулет із курячого філе з сиром — ситна та корисна страва. Її можна приготувати на обід, вечерю, святковий стіл або як перекус. Багато часу це не займе, а блокнот із кулінарними рецептами поповниться ще одним записом. Як приготувати такий рулет, розповіли в блозі "Рецепти щодня".

Рулет із курячого філе з сиром

Інгредієнти:

філе куряче — 500 г;

сир — 120 г;

твердий сир — 50 г.

часник — 2 зубчики;

майонез (сметана) — 1 ст. л;

олія соняшникова — 2 ст. л;

зелень;

спеції (кінза, паприка, куркума);

сіль — за смаком

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Спосіб приготування:

Часник і зелень подрібнити, змішати з сиром, натертим на дрібній тертці сиром і майонезом, додати спеції.

Куряче філе помити, просушити паперовим рушником, розрізати на дві частини, відбити, посолити з двох боків. На шматочки філе викласти начинку і загорнути рулетики. Закріпити рулет ниткою або зубочистками.

Викласти рулетики на розігріту пательню й обсмажити на соняшниковій олії з різних боків на великому вогні до утворення золотистої скоринки. Потім запекти їх у духовці за температури 220 градусів протягом 25 хвилин.

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