Немає живого місця: дівчина витратила $280 тисяч, щоб спотворити себе до невпізнання

До того, як покрити 99% тіла татуюваннями, Ембер почувалася невпевненою і часто думала про суїцид. Зараз, запевняє вона, все кардинально змінилося.

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29-річна Ембер Люк з Брісбена (Австралія), більш відома в мережі як "дівчина-дракон", витратила понад 280 тисяч доларів на те, щоб з голови до ніг покрити себе татуюваннями. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала фото до і після трансформації, і можна сміливо стверджувати, що колись миловидна дівчина стала зовсім іншою людиною.

"На фото ліворуч — дівчинка. На цьому етапі вона почувається загубленою, відірваною від себе. На фото праворуч — жінка. На цьому етапі відчуття сум'яття, хоча випромінює стійкість. У цих двох жінок був вибір. Бути людиною зліва і бути вкрай необізнаною щодо своїх власних бажань і потреб у житті та проєктувати ненависть на інших, оскільки внутрішній біль був надто конфронтаційним, щоб його можна було витримати. Або будьте жінкою праворуч — тією, хто домінує над своїм мозком і емоціями та має харизматичні риси. Я та, хто бере на себе підзвітність і відповідальність. Я Ембер Люк. Ти або полюбиш це, або будеш до біса зневажати", — підписала вона публікацію.

Ембер Люк до захоплення татуюваннями і зараз Фото: amberluke666/instagram

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У Ембер — 600 татуювань, які покривають 99% її тіла. Австралійка зізналася, що під час деяких процедур у неї був шок і траплялися напади.

"Мені було 16, коли я зробила своє перше татуювання. Це був викид негативної енергії. Для мене це стало важливою віхою", — сказала вона.

Люк двічі розрізала язик, оскільки з першого разу процедура не вдалася. За її словами, вона відчувала нестерпний біль:

"Досвід, через який я пройшла, зробив мене надзвичайно витривалою і сильною. Я отримала так багато знань про анатомію".

Модель OnlyFans витратила чимало грошей на інші екстремальні модифікації тіла, включно зі збільшенням грудей, наповнювачами щік і губ, загостреними імплантатами у вухах і бразильською підтяжкою сідниць. Ще одна неприємна процедура — зафарбовування очних яблук. Коли вона закачала в них блакитну фарбу, то не могла бачити три тижні. Однак дівчина не шкодує про зроблене і зупинятися не збирається.

"Я роблю дуже багато татуювань, але при цьому нікому не завдаю шкоди", — зізнавалася вона в одному зі своїх численних інтерв'ю.

Люк додала, що кожен має право на свою думку, але її "засмучує", коли люди роблять недобрі зауваження публічно, особливо коли вони кажуть, що вона "зіпсувала" свій зовнішній вигляд татуюваннями.

"У кожного своя думка про те, що таке краса. Ви бачите ці культури, де люди витягають шиї, вуха, губи. Але, зрештою, ми всі маємо право на свою думку, і це нормально. Але що мене бісить, так це коли хтось висловлює мені свою думку публічно, підходить до мене і каже: "О, ти потворна" або "Ти зруйнувала себе". Дуже неприємно усвідомлювати, що у людей така стійка думка, і вони можуть просто висловити її без будь-яких наслідків", — зізнається Ембер, яку охрестили найбільш татуйованою дівчиною Австралії.

За словами Люк, захоплення татуюваннями ускладнило їй життя: через свою зовнішність вона не може знайти роботу.

"Я не збираюся прикрашати це, це обмежило мої можливості роботи, але це нормально. Тому що я бачу це так: я не хочу працювати в компанії, яка поверхнево мислить і не може ігнорувати мій імідж. Вони не будуть звертати увагу на мою трудову етику, вони не будуть звертати увагу на мою мораль, мої цінності або на те, що я можу запропонувати", — заявила вона.

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