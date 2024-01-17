Як приготувати справжню італійську лазанью вдома - простий рецепт
Лазанья — відома італійська страва, яка успішно призвичаїлася в інших країнах світу. Фактично це шари тіста поєднані з мʼясною начинкою та залиті соусом. Готується вона швидко та легко. А головне виходить смачно і дуже ситно.
Якщо ви ще не куштували лазанью, то спробуйте приготувати її рецептом кулінарного блогера Алекса Міля. В основі начинки — куряче мʼясо, поєднується все це з листами тіста та соусом Бешамель. Для приготування лазаньї вам доведеться витратити всього 1 годину 10 хвилин, однак цією стравою ви спокійно нагодуєте сім’єю, або ж навіть почастуєте гостей.
Інгредієнти
- 400 грамів вареного курячого філе;
- 100 грамів цибулі;
- 50 грамів зеленої цибулі;
- 140 грамів солодкого перцю;
- 3 зубчики часнику;
- олія для смаження;
- 400 грамів помідорного пюре;
- сіль, перець, паприка, орегано, 2-3 листи лаврушки.
Для соусу
- 400 мілілітрів молока;
- 2 столові ложки борошна;
- 25 грамів вершкового масла;
- сіль, перець, мускат;
- 4-6 листів для лазаньї;
- 80 грамів твердого сиру чи моцарели.
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Спосіб приготування
Крок 1
Беремо сковорідку, додаємо олію і ставимо на вогонь розігріватися.
Крок 2
Цибулю очищаємо від шкірки та дрібно нарізаємо. Відправляємо смажитися.
Крок 3
Солодкий перець миємо, очищаємо, ріжемо дрібними шматочками і додаємо до цибулі. Готуємо 5 хвилин періодично помішуючи.
Крок 4
Попередньо нам потрібно приготувати куряче філе. Після нарізати його довільними шматочками і додати до цибулі та перцю.
Крок 5
Також до засмажки додаємо помідорне пюре, спеції — сіль, перець, паприку, орегано. Перемішуємо, вкидаємо 2-3 листи лаврушки, і тушкуємо на малому вогні протягом 15 хвилин.
Крок 6
Готуємо соусу Бешамель. Нагріваємо каструлю у ній розтоплюємо масло.
Крок 7
У розтоплене масло додаємо 2 ложки борошна і вінчиком ретельно вимішуємо.
Крок 8
Додаємо молоко і готуємо постійно перемішуючи вінчиком до загустіння. Не забудьте додати спеції — сіль, перець, і обов’язково мускат.
Крок 9
Формуємо лазанью — на дно викладаємо м’ясний шар, далі шар соусу бешамель і 2-3 листи для лазаньї зверху. Повторюємо, поки не заповнимо форму. Верхній шар листів полийте теж бешамелем.
Крок 10
Зверху присипаємо тертим сиром, накриваємо фольгою та відправляємо у розігріту до 200 градусів духовку на 25 хвилин. Після зніміть фольгу і готуйте ще 15 хвилин. Смачного.
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