Як позбутися неприємного запаху з рота - поради стоматологів

Кожен ранок починаєте з чищення зубів, обовʼязково підключаєте ополіскувач, а потім жуйку і все одно відчуваєте неприємний запах з рота? Тоді вам варто знати певні рекомендації, які можуть допомогти позбутися запаху з рота, який вас дратує та псує вашу репутацію перед іншими.

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Якщо ви хочете позбутися неприємного запаху з рота в домашніх умовах, ось кілька рекомендацій, які зібрав Фокус серед фахівців стоматології з усього світу.

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Щодня чистість зуби

Гігієна ротової порожнини — це важливий ранковий та вечірній ритуал, який допомагає прибрати неприємний запах з порожнини рота. Ретельне чищення зубів після їжі та перед сном допоможе усунути залишки їжі та бактерій, що сприяють неприємному запаху. Якщо цей факт ігнорувати, то з часом це призведе до руйнування зубів і появи ще неприємніших запахів.

Використовуйте зубну нитку

Зубна нитка після прийому їжі допомагає видалити застряглі залишки їжі. Саме вони можуть викликати неприємний запах. Якщо ви в дорозі, на роботі, то відповідно ви навряд берете скрізь з собою зубну щітку, тому зубна нитка ідеально підходить, щоб контролювати запах з рота.

Чистість язик

Багато бактерій знаходиться на поверхні язика, тому його регулярне очищення може допомогти усунути запах. Якщо ви раніше цього не робили, то спробуйте, це також допомагає покращити запах з рота.

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Ополіскувачі

Використовуйте розчин для очищення ротової порожнини. Купуйте розчини, які містять антисептичні речовини, вони можуть знищити бактерії в роті та на зубах. Особливо зверніть увагу ті, хто має карієс, або отвори в зубах. Це також допоможе зменшити запах.

Споживайте достатню кількість води

Добре мати гарну звичку пити воду, це не лише корисно для організму загалом, а ще й допомагає позбутися неприємного запаху з рота. Все тому, що ротова порожнина зволоженіша і до того це зменшує ризик розвитку неприємного запаху.

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Обмежте вживання ароматизованих їж і напоїв

Важливо контролювати вживання їжі — часничок, цибуля, кава та алкоголь, продукти, які можуть провокувати неприємний запах з рота. Тому варто мінімізуйте їх вживання.

Інколи неприємний запах з рота може свідчити і про інші хвороби. Тому, якщо проблема продовжується незалежно від зусиль у догляді за ротом, рекомендується звернутися до стоматолога або лікаря для діагностики та лікування потенційних медичних причин неприємного запаху.

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