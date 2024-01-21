Що ще можна заморозити у формочках, крім води: несподівані рішення

У лотках для льоду можна приготувати не тільки звичайний лід, а, наприклад, фруктовий, йогуртовий або трав'яний. Експериментуйте та відкривайте нові способи використання простих предметів для покращення вашого кулінарного досвіду.

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Форми для льоду зазвичай асоціюються виключно із заморожуванням води. Однак їх застосування може бути набагато ширшим. Від створення ароматних кубиків для напоїв до заморозки продуктів — ось кілька творчих і практичних способів використання формочок для льоду, повідомляє Ivona.

1. Заморожені трави та масло.

Ідея: заморожуйте свіжі трави (кріп, петрушка, базилік) в оливковій олії або розплавленому вершковому маслі.

Застосування: використовуйте для приготування соусів, супів або як ароматизатор під час смаження.

2. Заморожені соки та смузі.

Креативний підхід: заморожуйте соки, смузі або пюре з фруктів і ягід.

Використання: чудовий спосіб освіжити напої або швидко приготувати охолоджений десерт.

3. Кубики бульйону.

Корисний лайфхак: заморозьте домашній або готовий бульйон.

Приготування страв: ідеально для швидкого додавання в супи, соуси або рагу.

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4. Кавові кубики.

Для любителів кави: заморожуйте остиглу каву.

Застосування: додавайте в молоко або коктейлі для приготування айс-лате чи фрапучино.

5. Заморожені фруктові та ягідні суміші.

Вітамінний запас: заморожуйте суміш подрібнених фруктів і ягід.

Ідея: використовуйте для приготування швидких десертів, смузі або як доповнення до йогурту.

6. Йогуртові кубики.

Здоровий перекус: заморожуйте йогурт із додаванням фруктів або ягід.

Літній десерт: прекрасна основа для освіжаючих літніх десертів.

7. Вино.

Зручність: можна заморозити вино в кубиках льоду і використовувати його для приготування різних страв.

Варіанти: можна додати до вина ще й шматочки цитрусів або ягід і використовувати до прохолодних напоїв і коктейлів.

Використовуючи ці ідеї, ви можете не тільки заощадити час на кухні, а й додати креативності в повсякденне приготування їжі.

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