Сприятливі дні та гарні дати для весілля у 2024 році
Перший місяць нового 2024 року вже перейшов свою половину, а це значить, що плинність днів відбуватиметься швидше, свята закінчились і всі активно повернулися до роботи, навчання і буденних справ. Всі вже побудували свої плани, а хтось вже навіть визначився з датами важливих для себе днів, серед яких звісно весілля, хрещення дітей, вінчання і тому подібне.
Однак існує повір’я, що у високосний рік краще не планувати такі важливі події як створення сім’ї. 2024 рік, рік Дракона і він високосний. Однак попри це, астрологи запевняють, що є сприятливі дати у 2024 році для цієї важливої події, пише Люкс.
Лютий
Найближчою сприятливою датою є 17 лютого. На думку астрологів, хто обере цю дату для весілля матиме сильні та палкі почуття, адже в цей день очікується підвищений рівень чутливості, приємних вражень та почуттів.
Березень
Наступна дата припадає аж на 24 березня. На цей день спокійно можна планувати весілля, адже Венера перебуватиме у Рибах, а як пояснюють астрологи, це вважається дуже романтичним та насиченим емоційним періодом. Крім цього, це весняний період, якраз, коли все розкривається та квітне.
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Квітень
Астрологи також відзначають, що планувати весілля можна на 30 квітня. У цей період більшість планет перебуватимуть в Тельці та Рибах, а це свідчить про добробут та естетику. На цей період також рекомендують планувати і весільну подорож.
Серпень
Кінець серпня, а саме 30 серпня, також підходить для святкування весілля. Астрологи відзначають, що на цей період випадають досить романтичні перебіги обставин, а шлюб вкладений у цей день буде надійним та міцним.
Однак, попри всі заборони, все ж у 2024 році очікується весільний бум. Зокрема, пік варто очікувати в дні гарних дат.
Наприклад, 20 квітня 2024 року (20.04.2024) — цей день може бути привабливим, оскільки має латентну симетрію і може бути зручним в плануванні.
6 червня 2024 року (06.06.2024) — ця дата може бути сприятливою, оскільки в інтернеті часто асоціюється з пристрастю і романтикою.
9 вересня 2024 року (09.09.2024) — цей день може бути привабливим внаслідок свого числового складу, який дає відчуття гармонії і стабільності.
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