Хлопець із російського села став моделлю на показі Prada
Євген Іванов — родом із села Шумиха Свердловської області, де проживає лише 250 осіб. Там немає доріг, пошти і школи.
Російський манекенник Євген Іванов із села Шумиха з населенням у 250 осіб став моделлю на показі легендарного італійського бренду Prada. Про це пише AIF.
Судячи з його соцмереж, юнак раніше працював у Москві, потім у Таїланді та Гонконзі. Участь у показі Prada — це, безсумнівно, успіх. Фото з села, звідки він родом, у його соцмережах немає.
У коментарях колишня вчителька Євгена написала, що він покинув село одразу після того, як закінчив школу.
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У новій колекції Prada представили костюми та куртки-оверсайз, які доповнювали кольорові краватки, ефектні пояси та текстуровані шапочки для плавання.
Як заявили в описі, речі з нової колекції підійдуть "бізнесменові, тому, хто працює і мислячій людині". Загалом у колекції було представлено 50 образів. Іванов з'явився на подіумі один раз.
Шумиха, старовинне село в Горноуральському міському окрузі Свердловської області Росії, було засноване ще в першій половині XVIII століття, але сьогодні там мешкає лише близько 250 осіб.
Цікаво, але це село складається буквально з однієї вулиці. Там навіть немає дороги на кладовище, тож померлих возять на тракторі. Єдине місце роботи — це ферма, де зарплата становить близько 10 тисяч рублів.
У селі немає жодних зручностей, пошти, фельдшерського пункту та школи. Також воно не газифіковане.
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