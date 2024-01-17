Хлопець із російського села став моделлю на показі Prada

Євген Іванов — родом із села Шумиха Свердловської області, де проживає лише 250 осіб. Там немає доріг, пошти і школи.

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Російський манекенник Євген Іванов із села Шумиха з населенням у 250 осіб став моделлю на показі легендарного італійського бренду Prada. Про це пише AIF.

Судячи з його соцмереж, юнак раніше працював у Москві, потім у Таїланді та Гонконзі. Участь у показі Prada — це, безсумнівно, успіх. Фото з села, звідки він родом, у його соцмережах немає.

Євген Іванов на показі Prada Фото: Getty Images

У коментарях колишня вчителька Євгена написала, що він покинув село одразу після того, як закінчив школу.

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У новій колекції Prada представили костюми та куртки-оверсайз, які доповнювали кольорові краватки, ефектні пояси та текстуровані шапочки для плавання.

Показ Prada

Як заявили в описі, речі з нової колекції підійдуть "бізнесменові, тому, хто працює і мислячій людині". Загалом у колекції було представлено 50 образів. Іванов з'явився на подіумі один раз.

Шумиха, старовинне село в Горноуральському міському окрузі Свердловської області Росії, було засноване ще в першій половині XVIII століття, але сьогодні там мешкає лише близько 250 осіб.

Село Шумиха Свердловської області Фото: Настоящее Время

Цікаво, але це село складається буквально з однієї вулиці. Там навіть немає дороги на кладовище, тож померлих возять на тракторі. Єдине місце роботи — це ферма, де зарплата становить близько 10 тисяч рублів.

Село Шумиха Свердловської області Фото: Настоящее Время

У селі немає жодних зручностей, пошти, фельдшерського пункту та школи. Також воно не газифіковане.

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