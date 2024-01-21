Чому не можна повторно кип'ятити воду для приготування чаю або кави: може бути небезпечною

Щоб напої були смачними та безпечними, уникайте повторного кип'ятіння води. Крім поліпшення якості ваших напоїв, це допоможе знизити ризик накопичення шкідливих мінералів і хімічних речовин.

Related video

Багато хто з нас звик повторно кип'ятити воду для приготування чаю або кави, не замислюючись про можливі наслідки. Однак, як показують дослідження, повторне кип'ятіння води може впливати на смак напою і навіть на здоров'я, повідомляє Wprost.

Чому краще уникати цієї практики

1. Зміна складу води.

Концентрація мінералів: під час кип'ятіння частина води випаровується, а мінерали, такі як кальцій і магній, залишаються. Повторне кип'ятіння збільшує їх концентрацію, що може вплинути на смак води.

Ризик утворення накипу: висока концентрація мінералів призводить до утворення накипу, який може пошкодити чайники та кавомашини.

2. Вивільнення шкідливих речовин.

Хімічні елементи: у водопровідній воді можуть міститися різні хімічні речовини, такі як нітрати, арсен і свинець. Під час повторного кип'ятіння їхня концентрація може збільшитися до небезпечного рівня.

Вплив на здоров'я: постійне вживання такої води може негативно позначитися на здоров'ї, особливо вразливими є діти та вагітні жінки.

Читайте також:

Ці продукти не можна зберігати в холодильнику

Експерти розповіли, як скоротити споживання алкоголю

У космосі виявлено воду в несподіваному місці

3. Втрата кисню і смакові якості.

Зменшення вмісту кисню: під час кип'ятіння вода втрачає кисень, що робить її "плоскою". Повторне нагрівання посилює цей ефект.

Вплив на смак напоїв: чай і кава краще розкривають свій смак у свіжій, кисневмісній воді. Повторно кип'ячена вода може зробити напій менш ароматним.

4. Бактеріологічні чинники.

Можливе розмноження мікроорганізмів: у стоячій воді можуть розмножуватися бактерії. Повторне кип'ятіння не завжди знищує всі мікроби, особливо в разі неповної стерилізації.

Яких правил варто дотримуватися

Щоразу наливай свіжу воду для кип'ятіння. Коли готуєш напій у термосі або гарячому кухлі, спочатку поклади в ємність інгредієнти, потім залий водою і не закривай її одразу ж кришкою. Дай хоча б три хвилини гарячій рідині "вдихнути" кисень. Не доливай свіжу воду в залишки кип'яченої. Перед тим як наливати свіжу воду в чайник, дай їй відстоятися в емальованій ємності кілька годин.

Читайте також:

Причини неприємного запаху в будинку: як їх уникнути

Користь господарського мила: 10 способів застосування в побуті

Щоб не втратив форму: як правильно прати та сушити кашеміровий светр