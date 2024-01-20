Розкішний римський делікатес: сальтимбокка з анчоусами від Марко Черветті

Італійський шеф-кухар розкрив секрет, як усього за годину приготувати м'ясо, яке буквально тане в роті. Ця страва — все, що вам потрібно для вишуканої вечері як в італійському ресторані.

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Пориньте в атмосферу італійської кухні з цією традиційною римською стравою. Сальтімбокка в перекладі означає "стрибни в рот". І це багато що говорить про незабутній ніжний смак. Рецептом приготування сальтимбокки Марко Черветті поділився на своєму каналі в YouTube.

Зазвичай страву готують із тонко нарізаної телятини з прошутто та шавлією, але шеф-кухар Марко Черветті пропонує використати яловичину, бекон та анчоуси, що надає сальтимбоксці особливого смаку. Простота приготування та багатство роблять цю страву ідеальним вибором для швидкої та смачної вечері.

Інгредієнти:

яловичина — 150 г;

розмарин свіжий — 10 г;

свинячий підчеревок — 100 г;

олія оливкова — 20 мл;

анчоуси — 30 г;

каперси — 10 г;

вино біле сухе — 60 мл;

вершки — 100 мл.

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Приготування

Крок 1

Нарізаємо яловичину на слайси середньої товщини.

Крок 2

На кожен слайс кладемо гілочку розмарину і згортаємо в рулет.

Крок 3

Обертаємо яловичину у свинячий підчеревок.

Крок 4

Кладемо рулети на розігріту сковороду, змащену оливковою олією. Смажимо до готовності з усіх боків.

Крок 5

Викладаємо сальтимбокку на тарілку. У сковорідку додаємо анчоуси, каперси та біле вино, тушкуємо соус, поки алкоголь не випарується.

Крок 6

У сковороду додаємо вершки, ретельно перемішуємо.

Крок 7

На тарілку виливаємо соус з анчоусів, каперсів, вина і вершків, зверху викладаємо сальтимбокку.

Римська сальтимбокка з анчоусами

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