Корисні лайфхаки: як видалити залишки наклейок з будь-якого типу поверхні

Залишки наклейок і липкого клею дуже дратують. Але їх можна видалити за допомогою засобів, які напевно вже є у вас вдома.

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Коли ви знімаєте наклейку або етикетку зі зворотним клейким боком, на предметі можуть залишитися стійкі липкі залишки. Якщо у вас виникає спокуса пошкребти це місце шпателем або металевим лезом, не робіть цього. Ці інструменти можуть подряпати поверхню. Дотримуйтесь цих порад, щоб дізнатися, як видалити залишки наліпок зі скла, пластику, дерева та одягу за допомогою продуктів, які є у вас вдома, пише BHG.

Спочатку видаліть пальцями якомога більше залишків наклейки. Кінчиками пальців скачайте липкий клей у кульки і відщипніть їх. Потім скористайтеся будь-яким зі способів, описаних нижче.

Пластиковий скребок

Використовуйте пластиковий скребок, наприклад край старої подарункової карти або лезо пластикового ножа, щоб безпечно зішкребти клей, не подряпавши поверхню об'єкта. Це добре допомагає видалити залишки наклейки з пластикових або скляних поверхонь.

Гаряча вода

Налийте кілька крапель засобу для миття посуду в раковину або контейнер, наповнений гарячою водою, і занурте предмет (якщо це можливо) у воду, щоб він відмокав, доки не розм'якнуть залишки наклейки. Зішкребіть клей пластиковим скребком або пальцями.

Фен

Використання фена — один із найкращих способів видалення залишків наклейки. Направте фен на залишки наклейки, увімкніть його і дайте гарячому повітрю послабити клей. Зішкребіть, щоб видалити.

Медичний спирт або горілка

Медичний спирт — ефективний розчинник, безпечний для більшості пластикових, дерев'яних і скляних поверхонь. Горілка є хорошою заміною. Змочіть паперовий рушник або чисту тканину медичним спиртом і протріть залишки, щоб видалити їх. У разі стійких наклейок покладіть на це місце тканину, просочену спиртом, і залиште на кілька хвилин, щоб розм'якшити залишки. Використовуйте тканину, щоб стерти те, що залишилося.

Арахісова олія

Нанесіть арахісову олію на дерев'яні, скляні або пластикові поверхні, нанесіть її на місце і залиште на місці, поки залишки наклейки не розм'якнуть. Використовуйте чисту тканину, щоб видалити арахісове масло і залишки.

WD-40

Мастильний спрей WD-40 має безліч застосувань у будинку, і видалення залишків наклейок — одне з них. Розпорошіть розчин на місце наклейки і залиште на кілька хвилин. Потім використовуйте ганчірку, щоб витерти залишки.

Рослинна олія

Нанесення рослинної олії може допомогти пом'якшити залишки наклейки. Зішкребіть залишки пальцями, пластиковим скребком або пластиковим ножем. Ви також можете спробувати потерти чистою ганчіркою. Після видалення залишків наклейки витріть надлишки олії.

Дистильований білий оцет

Змочіть тканину або паперовий рушник оцтом і прикладіть його до липкої ділянки. Дайте йому вбратися протягом кількох хвилин, щоб розм'якшити залишки, а потім протріть або поскребіть, щоб видалити їх.

Гумова гумка

Ви можете використовувати гумову гумку, щоб видалити залишки наклейки з більшості поверхонь. Гумова поверхня скочує залишки.

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Як видалити залишки наклейки з випраного і висушеного одягу

Щоб видалити залишки наклейки з одягу, постарайтеся видалити їх якомога швидше і не пропускайте одяг через сушарку. Однак нещасні випадки трапляються, тому якщо ви маєте справу із засохлими залишками наклейок на одязі, спробуйте ці методи. Не забудьте спочатку поекспериментувати на непомітному місці.

Видалення залишків наклейки з натуральної тканини

Позбутися залишків наклейки на одязі з натуральних волокон можна, протерши це місце ацетоном (або рідиною для зняття лаку), нанесеним на чисту тканину. Виперіть і висушіть річ, як зазвичай.

Видалення залишків наклейки із синтетичної тканини

Щоб позбутися залишків наклейок на одязі з синтетики, помістіть його в морозильну камеру на 45-90 хвилин. Витягніть одяг і відразу відщипніть якомога більше затверділих шматочків. Потім змочіть місце водою, додайте кілька крапель м'якого засобу для миття посуду і зітріть залишки наклейки серветкою з мікрофібри. Виперіть і висушіть предмет одягу, як зазвичай.

Чи можна використовувати зубну пасту для видалення залишків наклейки?

Зубна паста видаляє залишки наклейок з деяких поверхонь, але її не слід використовувати на натуральних матеріалах (наприклад, дереві) або тканинах, оскільки інгредієнти зубної пасти можуть вибілювати поверхню або залишати плями. Щоб видалити залишки наклейок зі штучних поверхонь зубною пастою, уникайте продуктів на гелевій основі та (після тестування на непомітному місці) нанесіть невелику кількість зубної пасти на липкі залишки та зітріть.

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