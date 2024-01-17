Як правильно та смачно замаринувати цибулю

Маринована цибуля — це відмінна закуска, яка ідеально підходить як доповнення до м’ясних страв, так і спокійно, для використання у приготуванні салатів. Готується вона шляхом замочуванням нарізаної цибулі у маринаді. Цей процес дає цибулі характерний кислуватий смак і покращує її структуру.

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Фокус підготував матеріал, як приготувати ідеально смачну мариновану цибулю. як це зробити смачно та правильно читайте нижче.

Інгредієнти

2-3 середні цибулини;

1/2 склянки оцту;

1/2 склянки води;

1 столова ложка цукру;

1 чайна ложка солі;

додаткові спеції на смак (наприклад, гірчиця, чорний перець, перець чилі, коріандр).

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Спосіб приготування

Крок 1

Очистіть цибулю від шкірки та наріжте на тонкі півкільця або кільця.

Крок 2

У каструлю додайте оцет, воду, цукор, за бажанням його можна замінити на мед, і сіль. Додайте також будь-які інші спеції, які бажаєте використовувати.

Крок 3

Доведіть маринад до кипіння, знизьте вогонь і дайте йому прокипіти протягом 1-2 хвилин, щоб розчинилися цукор і сіль.

Крок 4

Додайте нарізану цибулю у каструлю з маринадом і вимикайте вогонь.

Крок 5

Залиште цибулю у маринаді протягом 15-20 хвилин.

Крок 6

Після того, як цибуля замаринується, перекладіть її разом з маринадом у пластиковий контейнер або скляну баночку. Закрийте та поставте у холодильник мінімум на 1 годину.

Приготовану мариновану цибулю можна сервірувати як закуску, додавати до салатів чи використовувати як прикрасу для різних страв. Спробуйте цей простий рецепт маринованої цибулі, і ви полюбите її освіжаючий смак

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