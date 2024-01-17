Каліфорнійський салат із макаронами: як приготувати оригінальну страву

Це проста страва з макаронів, у якій використовується багато овочів. Страва виходить простою та смачною.

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Для цього салату можна використовувати будь-які овочі, які можуть опинитися під рукою. Ви можете збільшити, зменшити або виключити будь-які овочі за вашим бажанням. Чудовими доповненнями до цього рецепта можуть стати солодкий перець, гриби, оливки, кабачки, цвітна капуста. Обов'язково дайте салату охолонути протягом кількох годин перед подачею на стіл. Так вийде смачніше. Рецептом поділилися на сайті All Recipes.

Можна використовувати спагеті, а можна й інші макаронні вироби на кшталт пір'я, або фузіллі.

Каліфорнійський салат із макаронами

Інгредієнти:

Для заправки:

2 ст. л. білого винного оцту;

2 ст. л. свіжовичавленого лимонного соку;

2 ст. л. тертого сиру Пармезан;

2 ½ чайної ложки італійських приправ;

1 ½ чайної ложки меду;

1 зубчик подрібненого часнику;

1 ч. л. діжонської гірчиці;

1 ч. л. сушеного базиліка;

сіль;

свіжомелений чорний перець;

оливкова олія.

Для салату:

пачка спагеті;

1 чашка молодого шпинату, промитого і висушеного;

1 чашка нарізаної броколі;

1 морква, терта;

червона цибуля;

огірок;

свіжі помідори;

сир фета;

підсмажений нарізаний мигдаль (за бажанням).

Змішайте білий винний оцет, лимонний сік, сир пармезан, італійські приправи, мед, часник, діжонську гірчицю, базилік, сіль і перець у невеликій мисці до однорідної маси. Поступово додайте оливкову олію, постійно збиваючи. А потім відставте заправку, поки не підготуєте інші інгредієнти.

Доведіть до кипіння велику каструлю злегка підсоленої води. Відваріть спагеті так, як зазначено на упаковці. Поки варяться спагеті, підготуйте всі овочі. Змішайте шпинат, броколі, горох, моркву. Тонко наріжте червону цибулю, огірок і помідор.

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Злийте воду з макаронів і додайте в миску з овочами. Змішайте макарони та овочі разом. Полийте заправкою макарони й овочі та перемішайте до однорідної маси. Додайте сир і мигдаль і ще раз перемішайте.

Накрийте макарони та поставте в холодильник мінімум на 3 години або на ніч. Спробуйте салат із макаронами та за потреби приправте ще сіллю та перцем.

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