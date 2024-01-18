18 січня 2024 року: Афанасіїв день — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна лаятися і бажати іншим зла. Хуртовина і заметіль цього дня — до пізньої весни.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Афанасія Великого. У народі його називали Афанасієм Ломонісом. У цей час уже закінчувався період весіль.

Що не можна робити 18 січня:

хірургічні операції;

переїжджати і відзначати новосілля;

хрестити хлопчиків;

подавати позови до суду;

ходити на побачення.

Народні прикмети та повір'я:

хуртовина і заметіль — до пізньої весни;

відлига — до поганого врожаю картоплі;

сонце опівдні виглянуло — до ранньої весни.

День ангела святкують:

Олександр, Афанасій, Володимир, Дмитро, Євген, Омелян, Єфрем, Іларіон, Кіріак, Кирило, Ксенія, Максим, Марія, Маркіян, Михайло, Микола, Сергій, Феодосія.

Народилися сьогодні:

1882 рік — Алан Александр Мілн (пом. 1956), англійський письменник, автор "Вінні-Пуха";

1955 рік — Кевін Костнер, американський актор, володар премій "Оскар" (двічі), "Золотий глобус" та ін. нагород;

1962 рік — Тамара Гвердцителі, естрадна співачка, піаністка, композиторка, народна артистка Грузії;

1986 рік — Валентина Семеренко, українська біатлоністка, олімпійська чемпіонка (2014), чемпіонка світу (2015) і Європи;

1986 рік — Віта Семеренко, українська біатлоністка, чемпіонка Олімпійських ігор (2014) і Європи, сестра-близнюк Валентини.

А також у цей день:

1778 рік — англійський мореплавець Джеймс Кук відкрив Гавайські острови і назвав їх Сандвічеві острови;

2012 рік — Вікіпедія на одну добу закрила доступ до свого англомовного сайту на знак протесту проти обговорюваного в США законопроекту про боротьбу з інтернет-піратством.