18 січня 2024 року: Афанасіїв день — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна лаятися і бажати іншим зла. Хуртовина і заметіль цього дня — до пізньої весни.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Афанасія Великого. У народі його називали Афанасієм Ломонісом. У цей час уже закінчувався період весіль.
Що не можна робити 18 січня:
- хірургічні операції;
- переїжджати і відзначати новосілля;
- хрестити хлопчиків;
- подавати позови до суду;
- ходити на побачення.
Народні прикмети та повір'я:
- хуртовина і заметіль — до пізньої весни;
- відлига — до поганого врожаю картоплі;
- сонце опівдні виглянуло — до ранньої весни.
День ангела святкують:
Олександр, Афанасій, Володимир, Дмитро, Євген, Омелян, Єфрем, Іларіон, Кіріак, Кирило, Ксенія, Максим, Марія, Маркіян, Михайло, Микола, Сергій, Феодосія.
Народилися сьогодні:
1882 рік — Алан Александр Мілн (пом. 1956), англійський письменник, автор "Вінні-Пуха";
1955 рік — Кевін Костнер, американський актор, володар премій "Оскар" (двічі), "Золотий глобус" та ін. нагород;
1962 рік — Тамара Гвердцителі, естрадна співачка, піаністка, композиторка, народна артистка Грузії;
1986 рік — Валентина Семеренко, українська біатлоністка, олімпійська чемпіонка (2014), чемпіонка світу (2015) і Європи;
1986 рік — Віта Семеренко, українська біатлоністка, чемпіонка Олімпійських ігор (2014) і Європи, сестра-близнюк Валентини.
А також у цей день:
1778 рік — англійський мореплавець Джеймс Кук відкрив Гавайські острови і назвав їх Сандвічеві острови;
2012 рік — Вікіпедія на одну добу закрила доступ до свого англомовного сайту на знак протесту проти обговорюваного в США законопроекту про боротьбу з інтернет-піратством.