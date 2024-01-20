Неймовірно смачний лагман із куркою: східна казка на вашому столі
Ви можете взяти для приготування лагмана будь-які доступні овочі, які вам до смаку. А якщо немає часу на розкочування домашньої локшини — підійдуть і звичайні великі макарони.
Лагман — популярна страва середньоазіатської кухні. Готується лагман із домашньою локшиною та куркою в наваристому бульйоні з овочами, які є у вас під рукою. Тому рецепт лагмана може відрізнятися за сезоном. Рецептом цієї смачної страви поділився сайт Shef Donna.
Ви можете додати в лагман картоплю, кабачки, баклажани, болгарський перець, броколі, цвітну або брюссельську капусту, помідори, цибулю і моркву. Усі овочі для лагмана ріжуться великими шматками.
Найсмачніший лагман, звісно ж, виходить із домашньою локшиною, але якщо немає часу на заміс і розкочування тіста, візьміть будь-які інші великі макарони. На приготування лагмана за цим рецептом вам знадобиться близько години.
Інгредієнти:
- курка — 700 г;
- картопля — 3 шт;
- баклажан — 1 шт;
- морква — 1 шт;
- цибулина — 1 шт;
- помідори дрібні — 5-6 шт;
- часник — 1 головка;
- перець чилі — 2 шт;
- кінза — пучок;
- приправи та спеції для бульйону.
Для локшини:
- куряче яйце — 1 шт;
- пшеничне борошно — 120 г;
- вода — 1 ст. л.
Читайте також:
В'єтнамська кулінарна легенда: пряний суп Фо бо з рисовою локшиною
Незвичайний суп-лазанья: ситна італійська вечеря для всієї родини
Японська класика: як приготувати ароматний рамен
Приготування
Крок 1
Змішайте яйце, воду і борошно та замісіть тісто для локшини. Залиште тісто на столі "відпочити", накривши мискою або плівкою. Потім розкачайте тісто тонким пластом, згорніть у рулон і наріжте на широку локшину.
Крок 2
Поріжте курку на шматки та покладіть у каструлю. Додайте зелень цілим пучком, чорний перець, лавровий лист і сіль. Після закипання видаліть піну і варіть протягом 45 хвилин.
Крок 3
Коли курка буде готова, викладіть її в миску, а бульйон процідіть.
Крок 4
У каструлю покладіть крупно нарізані картоплю, помідори, баклажани і моркву, а також цілі зубчики часнику, стручки чилі і цибулю.
Крок 5
Залийте овочі гарячим бульйоном і доведіть до кипіння. Варіть на повільному вогні 25 хвилин.
Крок 6
За 5 хвилин до готовності покладіть у суп домашню локшину.
Крок 7
Приправте суп спеціями за смаком і дрібно порізаною кінзою.
Крок 8
Розкладіть шматки курки по тарілках, додайте бульйон з овочами та подавайте лагман гарячим. Приємного апетиту!
Читайте також:
Суп з індички з локшиною: зігріє і наситить будь-кого
Арахісова локшина з кунжутом: мотиви азіатської кухні з того, що під рукою
Що можна зробити зі зварених макаронів: італійський кухар поділився простим рецептом