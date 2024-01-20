Неймовірно смачний лагман із куркою: східна казка на вашому столі

Ви можете взяти для приготування лагмана будь-які доступні овочі, які вам до смаку. А якщо немає часу на розкочування домашньої локшини — підійдуть і звичайні великі макарони.

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Лагман — популярна страва середньоазіатської кухні. Готується лагман із домашньою локшиною та куркою в наваристому бульйоні з овочами, які є у вас під рукою. Тому рецепт лагмана може відрізнятися за сезоном. Рецептом цієї смачної страви поділився сайт Shef Donna.

Ви можете додати в лагман картоплю, кабачки, баклажани, болгарський перець, броколі, цвітну або брюссельську капусту, помідори, цибулю і моркву. Усі овочі для лагмана ріжуться великими шматками.

Найсмачніший лагман, звісно ж, виходить із домашньою локшиною, але якщо немає часу на заміс і розкочування тіста, візьміть будь-які інші великі макарони. На приготування лагмана за цим рецептом вам знадобиться близько години.

Інгредієнти:

курка — 700 г;

картопля — 3 шт;

баклажан — 1 шт;

морква — 1 шт;

цибулина — 1 шт;

помідори дрібні — 5-6 шт;

часник — 1 головка;

перець чилі — 2 шт;

кінза — пучок;

приправи та спеції для бульйону.

Для локшини:

куряче яйце — 1 шт;

пшеничне борошно — 120 г;

вода — 1 ст. л.

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Приготування

Крок 1

Змішайте яйце, воду і борошно та замісіть тісто для локшини. Залиште тісто на столі "відпочити", накривши мискою або плівкою. Потім розкачайте тісто тонким пластом, згорніть у рулон і наріжте на широку локшину.

Крок 2

Поріжте курку на шматки та покладіть у каструлю. Додайте зелень цілим пучком, чорний перець, лавровий лист і сіль. Після закипання видаліть піну і варіть протягом 45 хвилин.

Крок 3

Коли курка буде готова, викладіть її в миску, а бульйон процідіть.

Крок 4

У каструлю покладіть крупно нарізані картоплю, помідори, баклажани і моркву, а також цілі зубчики часнику, стручки чилі і цибулю.

Крок 5

Залийте овочі гарячим бульйоном і доведіть до кипіння. Варіть на повільному вогні 25 хвилин.

Крок 6

За 5 хвилин до готовності покладіть у суп домашню локшину.

Крок 7

Приправте суп спеціями за смаком і дрібно порізаною кінзою.

Крок 8

Розкладіть шматки курки по тарілках, додайте бульйон з овочами та подавайте лагман гарячим. Приємного апетиту!

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