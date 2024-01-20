Рубаний біфштекс із яйцем: страва, яку має спробувати кожен

Для якісного біфштекса потрібна гарна м'яка вирізка, в ідеалі — теляча, і широкий гострий ніж, щоб порубати м'ясо. Фарш, пропущений через м'ясорубку, перетворить біфштекс на звичайну банальну котлету.

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Біфштекс — одна з найвідоміших м'ясних страв. Готують його з яловичої вирізки, цільної, рубаної або відбитої. Фактично, біфштекс — це підвид стейка, а рубаний біфштекс став прототипом котлети. Про те, як правильно приготувати класичний рубаний біфштекс, розповів сайт Papi Gutto.

Як і у стейка, у цієї страви є різні ступені просмажування:

повністю непросмажене, extra rare — сире але не холодне м'ясо, прогріте до 49°C, такий біфштекс називають татарським;

з кров'ю, rare — непросмажене м'ясо з червоним соком, прогрівається до 55°C;

слабкого просмажування, medium rare — непросмажене м'ясо з рожевим соком, прогрівається до 60°C;

середнього прожарювання, medium — м'ясо зі світло-рожевим соком, прогрівається до 65°C;

майже просмажене, medium well — м'ясо з прозорим соком, прогрівається до 69°C;

повністю просмажене, well done — м'ясо майже без соку, прогрівається до 71-100°C;

сильно просмажене, too well done, overcooked — м'ясо зовсім без соку, прогрівається до температури понад 100 °C.

Інгредієнти

вершкове масло — 30 г;

курячі яйця — 1 шт;

цибуля — 100 г;

сіль, чорний мелений перець, сухий часник — за смаком;

яловичина — 300 г.

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Приготування

Крок 1

Яловичу вирізку наріжте дрібними кубиками. Потім гострим широким ножем порубайте м'ясо якомога дрібніше.

Крок 2

Додайте за смаком сіль і спеції, добре вимісіть фарш.

Крок 3

Перекладіть фарш у щільний поліетиленовий пакет і відбийте м'ясо, вдаривши пакетом об стіл хоча б 10-15 разів. Розраховуйте силу удару, щоб пакет не порвався. Так м'ясо стане більш пластичним і м'яким.

Крок 4

Приберіть м'ясо в пакеті в холодильник приблизно на півгодини, щоб воно "відпочило".

Крок 5

Цибулю очистіть і наріжте кільцями. Розтопіть на сковорідці вершкове масло й обсмажте цибулю на слабкому вогні до м'якості.

Крок 6

Викладіть цибулю на порційну тарілку, зробивши подушку для біфштекса.

Крок 7

На ту ж сковороду розбийте акуратно яйця, щоб не пошкодити жовток. Для красивої подачі можна використовувати спеціальні форми для яєчні. Готуйте яйця на мінімальному вогні до повної готовності білка. Жовток має залишитися рідким.

Крок 8

Змастіть руки рослинною олією і сформуйте біфштекс у формі шайби.

Крок 9

Розігрійте сковороду, можна використовувати гриль. Змастіть сковорідку олією, викладіть на неї біфштекси на відстані один від одного й обсмажуйте на середньому вогні до появи рум'яної скоринки з кожного боку. Якщо хочете отримати біфштекс із кров'ю, збільште вогонь, якщо вам більше до вподоби добре просмажене м'ясо, зменшіть нагрів і готуйте під кришкою. На поспішайте перевертати біфштекс, щоб підсмажена скоринка добре схопилася.

Крок 10

Для м'яса середнього просмаження знадобиться приблизно по 3-4 хвилини на обсмажування з кожного боку і ще 5-7 хвилин готування під кришкою на слабкому вогні.

Крок 11

На цибулеву подушку викладіть готовий біфштекс, зверху на нього окату яєчню. Подавайте біфштекс із картопляним пюре та салатом зі свіжих овочів і зелені.

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