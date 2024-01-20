Неймовірний пляцок із яблуками: відкрийте для себе смак західноукраїнського десерту

Такий яблучний десерт виходить соковитим і м'яким. Велика перевага цього пляцка в тому, що його можна готувати цілий рік.

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Пляцок із яблуками — дуже смачна випічка, характерна для західноукраїнської кухні. У цьому десерті яблучного крему значно більше, ніж тіста. Це робить його чудовим і суперніжним. Рецепт порекомендував кулінарний портал "Файні рецепти".

Інгредієнти

Тісто:

яйця курячі — 3 шт;

цукор — 1 ст;

маргарин — 180 г;

борошно пшеничне — 3,5 ст.л;

розпушувач — 2 ч.л.

Крем:

цукор — 1 ст;

сметана густа — 200 г;

масло вершкове розм'якшене — 150 г;

яблука — 1,5 кг.

Декор:

печиво пісочне -100 г;

цукор — 0,5 ст;

яблука — 2 шт.

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Приготування

Крок 1

Збийте яйця з цукром, додайте маргарин кімнатної температури та просійте борошно разом із розпушувачем. Замісіть тісто і поділіть його на три частини.

Крок 2

Застеліть деко пекарським папером або силіконовим килимком і припорошіть злегка борошном. Розкачайте одну порцію тіста завтовшки приблизно 5 мм і викладіть на лист.

Крок 3

Випікайте корж у духовці, розігрітій до 250 градусів приблизно 10-15 хвилин, доки він не стане золотистого кольору. Таким чином спечіть ще два коржі.

Крок 4

Очистіть яблука від шкірки, видаліть у них серцевину і наріжте шматочками. У сотейник із нарізаними яблуками насипте цукор і проваріть їх доти, доки вони не стануть м'якими.

Крок 5

Пюрируйте яблука за допомогою блендера і дайте їм охолонути. Додайте в яблучне пюре сметану і вершкове масло, збийте крем міксером.

Крок 6

Намажте коржі товстим шаром крему. На верх пляцка також викладіть крем і посипте його подрібненим на крихту печивом.

Крок 7

Пляцок має просочитися кремом при кімнатній температурі не менше 5 годин. За цей час коржі, просочившись кремом, стануть м'якшими та виростуть в об'ємі.

Крок 8

Поділіть пляцок на порційні шматочки та прикрасьте їх на свій смак. Це можна зробити:

фруктовим мармеладом,

рубаними горішками,

меленою корицею.

Деякі господині вважають за краще складати цей пляцок інакше:

Пісочний корж. Яблучний крем. Пісочна крихта.

І хоча на те, щоб спекти пляцок потрібен певний час, повірте, він того вартий. Приємного апетиту!

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