Ви захочете готувати його знову і знову: ніжний польський торт Карпатка
Свою назву торт отримав завдяки своєму зовнішньому вигляду — його рельєф нагадує Карпатські гори.
Повітряний вершковий десерт не залишить байдужим нікого. Крем виходить дуже ніжним і за смаком схожий на пломбір, і доповнює вершковий аромат заварного тіста. Рецептом приголомшливого десерту поділився жіночий портал Ivona.
Інгредієнти
Тісто:
- вода — 100 мл;
- молоко — 100 мл;
- борошно — 140 г;
- яйця — 6 шт;
- масло вершкове — 280 г;
- сіль — 0,5 ч. л;
- пластівці мигдальні — 15 г;
- молоко — 600 мл;
- цукор — 150 г;
- ванілін — 2 г;
- крохмаль — 60 г.
Крем:
- молоко — 600 мл;
- цукор — 150 г;
- крохмаль — 60 г;
- яйця — 2 шт;
- ванілін — 2 г;
- масло вершкове — 200 г.
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Приготування
Крок 1
Налийте молоко в сотейник, додайте в нього вершкове масло, воду та сіль і прогрійте до кипіння. Всипте просіяне борошно в киплячу молочну суміш і заваріть тісто пост, перемішуючи його на вогні до однорідного стану. Перекладіть тісто в посудину і залиште застигати.
Крок 2
Додайте в тісто яйцями і місіть його до однорідності. Розділіть тісто навпіл.
Крок 3
Розподіліть половину тіста по пекарській формі, не вирівнюючи його — воно має бути з нерівностями. Посипте корж мигдальними пластівцями і випікайте його в духовці, розігрітій до 200⁰С приблизно 25-30 хвилин. Точно так само спечіть другий корж, тільки не посипайте його пластівцями. Не діставайте коржі з форми, поки вони не охолонуть.
Крок 4
Приготуйте крем. Закип'ятіть у сотейнику молоко. В окремій ємності яйця, цукор і ваніль перемішайте вінчиком до однорідного стану. Додайте крохмаль, дуже ретельно все перемішайте і влийте молоко, що залишилося.
Крок 5
Половину кип'яченого молока додайте до яєчної маси та перемішайте. Сотейник з рештою молока поставте на вогонь, повільно перелийте в нього яєчно-молочну суміш і варіть крем до загустіння, постійно помішуючи. Остудіть крем, накривши його харчовою плівкою в контакті.
Крок 6
Збийте міксером масло до пишності, потроху змішайте з кремом.
Крок 7
Збирайте торт у формі для випічки, вкривши борти форми харчовою плівкою. Покладіть корж без мигдальних пластівців, зверху викладіть весь крем і накрийте його другим коржем.
Крок 8
Дайте десерту настоятися в холодильнику щонайменше 3 години.
Приємного апетиту!
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