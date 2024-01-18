Ви захочете готувати його знову і знову: ніжний польський торт Карпатка

Свою назву торт отримав завдяки своєму зовнішньому вигляду — його рельєф нагадує Карпатські гори.

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Повітряний вершковий десерт не залишить байдужим нікого. Крем виходить дуже ніжним і за смаком схожий на пломбір, і доповнює вершковий аромат заварного тіста. Рецептом приголомшливого десерту поділився жіночий портал Ivona.

Інгредієнти

Тісто:

вода — 100 мл;

молоко — 100 мл;

борошно — 140 г;

яйця — 6 шт;

масло вершкове — 280 г;

сіль — 0,5 ч. л;

пластівці мигдальні — 15 г;

молоко — 600 мл;

цукор — 150 г;

ванілін — 2 г;

крохмаль — 60 г.

Крем:

молоко — 600 мл;

цукор — 150 г;

крохмаль — 60 г;

яйця — 2 шт;

ванілін — 2 г;

масло вершкове — 200 г.

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Приготування

Крок 1

Налийте молоко в сотейник, додайте в нього вершкове масло, воду та сіль і прогрійте до кипіння. Всипте просіяне борошно в киплячу молочну суміш і заваріть тісто пост, перемішуючи його на вогні до однорідного стану. Перекладіть тісто в посудину і залиште застигати.

Крок 2

Додайте в тісто яйцями і місіть його до однорідності. Розділіть тісто навпіл.

Крок 3

Розподіліть половину тіста по пекарській формі, не вирівнюючи його — воно має бути з нерівностями. Посипте корж мигдальними пластівцями і випікайте його в духовці, розігрітій до 200⁰С приблизно 25-30 хвилин. Точно так само спечіть другий корж, тільки не посипайте його пластівцями. Не діставайте коржі з форми, поки вони не охолонуть.

Крок 4

Приготуйте крем. Закип'ятіть у сотейнику молоко. В окремій ємності яйця, цукор і ваніль перемішайте вінчиком до однорідного стану. Додайте крохмаль, дуже ретельно все перемішайте і влийте молоко, що залишилося.

Крок 5

Половину кип'яченого молока додайте до яєчної маси та перемішайте. Сотейник з рештою молока поставте на вогонь, повільно перелийте в нього яєчно-молочну суміш і варіть крем до загустіння, постійно помішуючи. Остудіть крем, накривши його харчовою плівкою в контакті.

Крок 6

Збийте міксером масло до пишності, потроху змішайте з кремом.

Крок 7

Збирайте торт у формі для випічки, вкривши борти форми харчовою плівкою. Покладіть корж без мигдальних пластівців, зверху викладіть весь крем і накрийте його другим коржем.

Крок 8

Дайте десерту настоятися в холодильнику щонайменше 3 години.

Приємного апетиту!

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