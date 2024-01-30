Запечена свиняча вирізка з чорносливом у духовці: рецепт святкової страви

На святковий стіл хочеться приготувати оригінальне м'ясо. Спробуйте запекти свинину з чорносливом. Це не нова комбінація, але багато хто рідко готує такий варіант. Головне, вибрати смачний чорнослив.

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Запечена свинина з чорносливом — це страва, яка чудово підходить для святкового столу. Поєднання м'яса з солодкими нотками чорносливу надає страві вишуканого смаку та аромату, пише Useti.

Інгредієнти:

свиняча вирізка — 1 кг;

чорнослив без кісточок — 200 г;

часник — 4 зубчики;

розмарин — 1 гілочка;

оливкова олія — 2 столові ложки;

червоне сухе вино — 200 мл;

сіль, чорний мелений перець — за смаком;

вода — 100 мл.

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Приготування:

Крок 1. Вимийте та обсушіть свинячу вирізку. Натріть її сіллю та перцем.

Крок 2. На сковороді з розігрітою оливковою олією обсмажте м'ясо з усіх боків до золотистої скоринки.

Крок 3. Перекладіть м'ясо у форму для запікання. Навколо м'яса рівномірно розподіліть чорнослив.

Крок 4. У сковороді, де обсмажувалося м'ясо, додайте подрібнений часник і розмарин, обсмажте недовго. Потім влийте червоне вино, доведіть до кипіння і тушкуйте кілька хвилин.

Крок 5. Додайте воду до соусу, перемішайте і вилийте його на м'ясо та чорнослив.

Крок 6. Запікайте м'ясо в попередньо розігрітій до 180°C духовці близько 60 хвилин. Періодично поливайте м'ясо соком, що виділився.

Крок 7. Готову свинину вийміть із духовки, дайте їй "відпочити" 10 хвилин перед подачею.

Цю страву можна подавати як у гарячому, так і в холодному вигляді. Соковита свинина з ніжним смаком чорносливу стане справжньою окрасою вашого столу.

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