Венесуельський хліб із шинкою "Пан де Хамон": страва, що виникла понад 100 років тому

Хліб покритий шарами шинки, оливок і родзинок, а потім згорнутий у рулет, утворюючи барвисті, яскраві скибочки хліба. Пан де Хамон з'явився на початку 1900-х років, коли пекар Густаво Рамелло шукав спосіб використати залишки різдвяної шинки.

Related video

Пан де Хамон — це традиційний венесуельський святковий хліб, який поєднує в собі солодкість і солоність, створюючи унікальний смак. Якщо ви ніколи не куштували венесуельський хліб із шинкою, на вас чекає гастрономічний сюприз. Він ідеальний для святкового столу або затишної сімейної вечері, повідомляє Taste of Home.

Інгредієнти:

пшеничне борошно — 500 г;

цукор — 100 г;

сіль — 1 чайна ложка;

сухі дріжджі — 10 г;

тепле молоко — 250 мл;

яйце — 1 штука;

розтоплене вершкове масло — 50 г;

шинка нарізана — 300 г;

подрібнені оливки — 1/2 склянки;

родзинки — 1/2 склянки.

Читайте також:

Хлібний омлет: рецепт смачної страви до сніданку

Як правильно зберігати хліб: п'ять корисних порад

Який хліб краще обрати: різницю між білим і цільнозерновим пояснили вчені

Приготування:

Крок 1. У великій мисці змішайте борошно, цукор, сіль і дріжджі.

Крок 2. Додайте тепле молоко, яйце і розтоплене вершкове масло. Замісіть тісто до однорідної консистенції. Залиште його в теплому місці на 1 годину, щоб піднялося.

Крок 3. Коли тісто підніметься, розкачайте його в прямокутник завтовшки близько 1 см.

Крок 4. Рівномірно розподіліть по тісту нарізану шинку, оливки та родзинки.

Крок 5. Акуратно згорніть тісто в рулет.

Крок 6. Перекладіть рулет на деко, застелене пергаментним папером.

Крок 7. Дайте тісту піднятися ще на 30 хвилин.

Крок 8. Запікайте в попередньо розігрітій до 180°C духовці протягом 35-40 хвилин, або до золотистої скоринки.

Подавайте Пан де Хамон теплим або остиглим. Цей хліб із шинкою стане чудовим доповненням до вашого столу, здивувавши гостей поєднанням смаків.

Читайте також:

Гарячі бутерброди з французьким хлібом: смачно і ситно

Жюльєн у хлібній мисочці: простий рецепт ідеальної вечері

Найпростіший банановий хліб