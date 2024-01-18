Чи можна дорослим пити цільне молоко? Відповідь дієтологів вас здивує

Навколо коров'ячого молока стільки різних суперечок, через які багато людей назавжди виключили його зі свого раціону. Дізнайтеся про плюси і мінуси цього популярного напою, а також про те, як включити його у свій раціон здорового харчування.

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Раніше молоко було настільки звичним повсякденним продуктом, без якого практично будь-яка людина не могла уявити свого існування. Відтоді молоко піддалося ретельному вивченню: одні давали йому зелене світло, інші вважали шкідливим, а люди з чутливим до лактози шлунком повністю виключали його вживання. Незбиране молоко також було витіснене безліччю інших варіантів молочного і немолочного молока, які зайняли місце на прилавках магазинів. Це також може вас заплутати у виборі найкращого варіанту. Яка ж харчова цінність склянки незбираного молока порівняно з іншими популярними видами молочного молока та чи справді воно таке шкідливе для дорослої людини. Про це пише Eating Well.

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Склянка цільного молока містить усі дев'ять незамінних амінокислот, що робить його повноцінним білком і високоякісним варіантом, який допоможе вам задовольнити потреби вашого організму. Молоко є чудовим джерелом кальцію, задовольняючи 24% ваших щоденних потреб у мінералах, необхідних для побудови кісток та зубів. Також воно містить більше половини щоденної норми вітаміну В12, який сприяє утворенню еритроцитів і нервової системи.

Єдині суттєві відмінності між незбираним молоком і його аналогами — це вміст жиру і насичених жирів. Альтернативи з меншим вмістом жиру менш калорійні, ніж незбиране молоко. В іншому вміст білків, вуглеводів і мікроелементів у незбираному молоці порівняно з 2%, 1% і знежиреним молоком практично однаковий. Яку ж користь можна отримати, вживаючи цільне молоко?

Найкраще відновлення м'язів після тренування

Цільне молоко ідеально втамовує спрагу після тренування, оскільки воно містить 88% води. Воно також містить безліч поживних речовин, які допомагають поповнити запаси глікогену, оскільки одна чашка містить 12 грамів вуглеводів. Електроліти, включно з натрієм, калієм, кальцієм і магнієм, містяться не тільки в спортивних напоях, а й у молоці, і вони втрачаються з потом і потребують поповнення після тренування. Вам також не потрібно випивати ложку протеїнового порошку або BCAA, щоб насититися білком. Склянка молока містить 8 грамів білка і всі дев'ять незамінних амінокислот.

Задоволення потреби у вітаміні D

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Вітамін D можна отримати не з усіх продуктів харчування, тому дефіцит цього вітаміну є поширеною проблемою. Склянка незбираного молока забезпечує 12% денної норми вітаміну D, допомагаючи наблизитися до щоденних норм. Дуже важливо отримувати достатню кількість вітаміну сонця, оскільки вітамін D підтримує безліч важливих функцій, включно із засвоєнням кальцію, підтримкою здорової імунної системи, зменшенням запалень і підвищенням настрою.

Тривале насичення

Хоча деякі люди можуть уникати незбираного молока через його жирність, жир є важливим макронутрієнтом, який необхідно споживати щодня. Крім підтримання здоров'я мозку та імунітету, жири забезпечують відчуття ситості, і без нього ми не зможемо відчути себе повністю задоволеними після їжі. Адже саме ситість після їжі може допомогти запобігти переїданню.

Краще засвоєння жиророзчинних вітамінів

Молоко містить усі чотири жиророзчинні вітаміни: вітамін А, D, Е і К. Жиророзчинні вітаміни відрізняються від водорозчинних, оскільки для кращого засвоєння та використання організмом їм потрібен жир. Склянка незбираного молока вже містить жир, тож це ідеальний засіб, що сприяє засвоєнню та доставці цих необхідних вітамінів в організм.

Що важливо знати

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Цільне молоко справді містить найбільшу кількість насичених жирів і про це слід пам'ятати. Американська кардіологічна асоціація (AHA) рекомендує обмежити споживання насичених жирів до 5-6% від щоденних калорій. Для людини, яка дотримується дієти у 2000 калорій, це буде не більше 13 грамів насичених жирів на день. Якщо ви випиваєте одну-дві склянки незбираного молока щодня, то можете виявитися близькими до досягнення меж AHA. Крім того, якщо ви споживаєте інші продукти тваринного походження (яловичину, курку або свинину) або інші жирні молочні продукти (наприклад, йогурт або сир), то можете перевищити денну норму насичених жирів.

Цільне молоко дуже універсальне, оскільки ви можете випити його просто так, додати в мюслі або гранолу або використовувати для приготування ранкової вівсянки. Ви можете спінити його і додати в ранкову чашку кави або чаю.

Чи корисніше пити цільне молоко?

Незбиране молоко — це поживний напій, який містить таку саму кількість білка, вітамінів і мінералів, що й знежирене та нежирне молоко. Якщо ви віддаєте перевагу смаку незбираного молока перед менш жирним молоком, вибирайте незбиране. Якщо ви виявите, що їсте багато інших продуктів, багатих насиченими жирами, як-от жирні сири, йогурти та м'ясо, подумайте про те, щоб випити склянку нежирного молока.

Чи важче перетравлювати незбиране молоко?

Незбиране молоко не обов'язково складніше перетравлювати. Однак, як і інші продукти, що містять жир, перетравлення такого молока може зайняти більше часу. Жир — це макронутрієнт, який розщеплюється і перетравлюється організмом найдовше порівняно з білками та вуглеводами.

Як бачите, коров'яче молоко — цінний продукт харчування, який не варто виключати зі свого раціону без потреби чи проблем зі здоров'ям. Однак слід контролювати його споживання, щоб не перебирати норму насичених жирів.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.