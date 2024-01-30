Як розтягнути одяг із бавовни та вовни після прання: корисні лайфхаки
Часом, дістаючи речі з пральної машинки, можна зіткнутися з проблемою — улюблений одяг став на кілька розмірів меншим. Не варто засмучуватися або сідати на жорстку дієту, щоб відповідати розмірам.
Одяг з бавовни та вовни часто схильний до усадки після прання, що може стати великим розчаруванням. Але не поспішайте розлучатися з улюбленими речами! Існують ефективні способи повернути їм первісний розмір і форму, повідомляє Ivona.
Розтягування бавовняних виробів
1. Проста вода і кондиціонер для тканини.
Наповніть ванну або велику миску теплою водою і додайте трохи кондиціонера для тканини. Помістіть бавовняний одяг у воду і залиште на 10-15 хвилин. Акуратно вийміть річ і акуратно розтягніть до бажаного розміру. Не викручуйте!
2. Використання рушника.
Після замочування покладіть одяг на великий рушник. Акуратно розтягніть і розправте одяг на рушнику, надаючи йому потрібної форми. Дозвольте одягу висохнути природним чином.
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Розтягування вовняних виробів
1. Холодна вода і шампунь.
Замочіть вовняний виріб у холодній воді з додаванням шампуню. Залиште на 20-30 хвилин, потім акуратно вийміть, намагаючись не деформувати тканину. Розтягніть виріб до потрібного розміру, обережно розправляючи його на рівній поверхні.
2. Використання сушарки.
Помістіть вовняний виріб у сушарку, вибравши режим "повітря" або найнижчий нагрів. Кожні 5-10 хвилин перевіряйте одяг і акуратно розтягуйте вручну.
Загальні поради:
- уникайте гарячої води, оскільки вона може ще більше посадити тканину, особливо вовну;
- не розтягуйте тканину занадто різко, щоб не пошкодити волокна;
- після розтягування дозвольте одягу висохнути в горизонтальному положенні, уникаючи прямих сонячних променів і нагрівальних приладів.
Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете повернути одяг з бавовни та вовни до первісного вигляду, зберігаючи його якість і форму.
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