Вершковий тосканський курячий суп: рецепт італійської кухні
Суп із ніжним курячим м'ясом, макаронами та шпинатом має дивовижний аромат. А часник, зелень, пасерована цибуля і в'ялені помідори надають бульйону особливого смаку.
Вершковий тосканський курячий суп — це багатий і ароматний суп, який ідеально підходить для холодних днів. Він поєднує в собі ніжне куряче м'ясо, ароматні овочі та вершки, створюючи неймовірно ситну страву, повідомляє Taste of Home.
Інгредієнти:
- куряче філе — 300 г;
- картопля — 2 штуки;
- морква — 1 штука;
- цибуля — 1 головка;
- часник — 2 зубчики;
- курячий бульйон — 1 літр;
- вершки — 200 мл;
- шпинат — 100 г;
- оливкова олія — 2 столові ложки;
- сіль, чорний перець — за смаком;
- мускатний горіх — дрібка.
Читайте також:
Легендарний угорський паприкаш
Сирний суп із курячим філе та картоплею
Незвичайний пивний суп із гірчицею та вершками
Приготування:
Крок 1. Наріжте куряче філе на невеликі шматочки. Картоплю та моркву очистіть і наріжте кубиками. Цибулю та часник дрібно наріжте.
Крок 2. У каструлі на середньому вогні розігрійте оливкову олію та обсмажте цибулю до прозорості, потім додайте часник.
Крок 3. Додайте куряче м'ясо і смажте, поки воно не стане золотистим.
Крок 4. Покладіть у каструлю картоплю та моркву, залийте курячим бульйоном. Доведіть до кипіння, потім зменшіть вогонь і варіть близько 20 хвилин.
Крок 5. Коли овочі стануть м'якими, додайте вершки та шпинат. Посоліть, поперчіть і додайте мускатний горіх. Готуйте ще 5 хвилин.
Крок 6. Подавайте суп гарячим, прикрасивши свіжим шпинатом або зеленню.
Цей суп стане чудовим вибором для сімейної вечері або теплого обіду. Він не тільки зігріє вас, а й потішить своїм багатим смаком і ароматом.
Читайте також: