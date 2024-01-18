Видалення каменів у нирці обернулося для американки ампутацією ніг і рук (відео)

Дорогою з лікарні додому Люсінду супроводжували поліцейські, щоб підтримати її та показати свою повагу. Попри те, що залишилася інвалідом, жінка не втрачає оптимізму.

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41-річна Люсінда Маллінз із Вейнсбурга (Кентуккі) в грудні минулого року перенесла нешкідливу планову процедуру з видалення каменів із правої нирки. Однак стандартна процедура обернулася для дружини і матері двох дітей жахливими наслідками, пише Daily Mail.

Люсінда була здоровою жінкою, завзятою туристкою та активою прихожанкою своєї церкви. Вона також сертифікований фельдшер у місцевій сімейній практиці Bates, Miller & Sims. Жінка у шлюбі вже 13 років і разом із чоловіком виховує синів — 12-річного Тігана та семирічного Істона.

1 грудня вона пішла в лікарню, щоб видалити множинні камені в нирках, другу подібну процедуру, яку вона перенесла за останні кілька місяців. Після операції їй встановили тимчасовий стент, який вона видалила, коли повернулася додому, відповідно до інструкцій лікаря. Невдовзі після цього Люсінда відчула запаморочення і знепритомніла.

"Я чув, як вона кликала мене. Саме тоді вона лежала у ванній, відчуваючи біль. Вона то приходила до тями, то втрачала її", — згадує її чоловік Раян, менеджер проєкту в компанії з розмітки доріг.

На той час, коли Люсінді надали допомогу в лікарні Логан у Стенфорді, її кров'яний тиск упав до небезпечно низького рівня — 50/31. З'ясувалося, що інфікований камінь у нирках спричинив у неї септичний шок.

"Вони сказали, що вона була на краю обриву, і далі буде ще гірше. Минув цілий тиждень, а вона не рухалася, не розмовляла, не реагувала", — додає чоловік.

Коли Люсінда нарешті прийшла до тями, її перевезли в британську лікарню в Лексінгтоні, де під'єднали до апарата штучної вентиляції легенів, апарата для діалізу нирок і ЕКМО, пристрою, що допомагає її серцю і легеням.

Незабаром її стан стабілізувався настільки, що її відключили від системи життєзабезпечення, але лікарі повідомили шокуючі новини. Ті самі апарати, які підтримували життя Люсінди, перекачуючи кров з її кінцівок у тіло, щоб підвищити її кров'яний тиск, фактично прирекли її руки та ноги.

"Я сказала, стріляйте прямо в мене. Я хочу знати все це. Лікар пояснив, що їм потрібно було зробити, щоб врятувати моє життя, що наступного дня на мене чекає операція, щоб втратити ноги. І я була спокійна. Мене це влаштовувало. Навколо мене була тільки присутність Бога, яка говорила мені, що все буде добре. Я була жива, і мені вдалося знову побачити свою сім'ю і друзів. І якщо мені довелося принести цю жертву, ви знаєте, мене це влаштувало. Це був єдиний спосіб врятувати моє життя, і я ніколи не сумнівалася в цьому. Я просто відчувала, що Бог обрав мене для того, щоб це сталося. Він збирався використати мене по-крупному. Ми ще не закінчили нашу історію", — каже місіс Маллінз.

Люсінда не втрачає присутності духу Фото: Naijagigitv/Х

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Через кілька тижнів Люсінді належить ампутація рук і передпліч.

Хірурги прагнутимуть ампутувати руки нижче ліктя, щоб у неї залишилося достатньо тканин для остеоінтеграції — передової реконструктивної операції, під час якої протезні імплантати прикріплюються безпосередньо до кісток руки або ноги.

Технологія забезпечує прямий зворотний зв'язок із кісткою, тому реципієнти мають набагато кращий баланс, поставу та функціональність, ніж у разі використання традиційного протеза.

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"Я знаю, що попереду на нас чекають важкі часи. Але усвідомлення того, що я знову зможу побачити своїх дітей, мати підтримку з боку сім'ї, дало мені спокій, щоб змиритися з цим", — зазначає американка.

Після шести тижнів у лікарні та виснажливих щоденних сеансів реабілітації вона навчилася "стрибати", розтягувати м'язи та сидіти прямо. Вона також може використовувати свій ніс, щоб перегортати незліченні підтримувальні тексти та повідомлення, що надходять з усіх куточків США.

Істон завжди поруч, щоб допомогти мамі попити через соломинку й акуратно нанести бальзам для губ, тоді як Тіган катає її в інвалідному візку, яким Люсінда зрештою зможе керувати одними лише рухами голови.

"Істон більше мамин синочок. Він не залишає її саму. Він допомагає її годувати, розчісує їй волосся, йому доводиться спати поруч із нею. Він напевно пильно за нею стежить. У старшого, звісно, було багато запитань, які є у всіх нас. Але він із цим добре впорався", — додає Раян.

Кожен день у сім'ї починається з копіткого двогодинного процесу, під час якого Раян обробляє і перев'язує рани, що гояться, своєї дружини, щоб вони були чистими, водонепроникними і захищеними від інфекції.

Раян і Люсінда почали зустрічатися ще в підлітковому віці. Вони познайомилися, катаючись на водних мотоциклах у парку округу Пуласкі.

Він чекав близько 10 років, щоб зробити пропозицію, тому що "йому потрібна була хороша робота, і він хотів усе робити правильно". Тіган народився роком пізніше.

"Вона єдина у всьому цьому процесі, хто не змінився. Її віра, її ставлення, її світогляд — усе залишилося колишнім. Вона надихнула багатьох людей. Я впевнений, що страховка не покриє всього, але ми хочемо, щоб у неї було все найкраще. Я маю на увазі, їй лише 41 рік. Я просто не хочу, щоб щось стримувало її", — сказав чоловік.

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