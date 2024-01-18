Ідеально до борщу: рецепт пампухів з часником
Пампушки можна готувати з різного борошна – не лише із пшеничного, а й з гречаного чи житнього. Їх можна смакувати і самостійно.
Український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко ділиться рецептом смачних пампухів, які ідеально підійдуть до борщу.
ІНГРЕДІЄНТИ
Для тіста на 12 пампушок:
- 450 г пшеничного борошна;
- 250 мл теплого молока;
- 100 г розм’якшеного вершкового масла або соняшникової олії (+ для змащування форми);
- 10 г сухих дріжджів;
- 1 ст. л. цукру;
- ½ ч. л. солі.
Для начинки:
- 3 зубчики часнику;
- 6 гілочок кропу;
- 2 ст. л. соняшникової олії;
- 1 ст. л. оцту;
- сіль та перець до смаку.
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Для початку у великій мисці змішуємо сухі інгредієнти для тіста: 450 г пшеничного борошна, 10 г сухих дріжджів, 1 ст. л. цукру і ½ ч. л. солі. Цукор всипаємо в інший бік миски від дріжджів. Після цього вливаємо 250 мл теплого молока, додаємо 100 г розм’якшеного вершкового масла.
Замішуємо еластичне тісто (воно не має прилипати до рук). Залишаємо його в теплому місці на 45 хвилин, накривши рушником або харчовою плівкою. Після цього обминаємо тісто і формуємо 12 кульок-пампушок. Розігріваємо духовку до 180 градусів.
Розкладаємо кульки у форму, уже змащену вершковим маслом чи олією. Залишаємо пампушки у формі ще на пів години.
Ставимо форму з пампушками, що підійшли, у розігріту до 180 градусів духовку випікатися на 25-30 хвилин.
Робимо начинку. Чистимо 3 зубчики часнику і дуже дрібно рубаємо ножем. Викладаємо в маленьку піалу. Миємо та обсушуємо зелень 6 гілочок кропу і теж дрібно січемо. Додаємо до часнику. Вливаємо 2 ст. л. соняшникової олії, 1 ст. л. оцту і додаємо сіль з перцем до смаку. Ретельно все мішаємо.
Поливаємо часниковою заправкою готові пампушки, поки вони ще гарячі.
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