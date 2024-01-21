Двошаровий торт "Білий оксамит": рецепт вишуканої випічки (фото)
Торт має неймовірно м'яку, легку текстуру, залишаючись при цьому пухнастим і дивовижним на смак. Секретний інгредієнт: яєчні білки замість цілих яєць.
Торт "Білий оксамит" — це вишукані ласощі, що ідеально підходять для урочистих випадків. Його ніжний смак і бархатиста текстура роблять його чудовим вибором для святкового столу. Цей торт має не тільки чудовий смак, а й елегантний вигляд, що робить його чудовим вибором для будь-якого святкового застілля, повідомляє Taste of Home.
Інгредієнти
Для тіста:
- борошно пшеничне — 300 г;
- цукор — 300 г;
- вершкове масло — 200 г;
- яйця курячі — 4 штуки;
- молоко — 250 мл;
- розпушувач тіста — 2 чайні ложки;
- ванільний екстракт — 1 чайна ложка;
- сіль — щіпка.
Для крему:
- вершковий сир — 400 г;
- вершки 33-35% — 200 мл;
- цукрова пудра — 150 г;
- ванільний цукор — 1 пакетик.
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Приготування
Крок 1. Збийте м'яке вершкове масло з цукром до пишності. Відокремте жовтки від білків. По черзі додавайте білки, продовжуючи збивати.
Крок 2. Змішайте борошно, розпушувач і сіль. Поступово додавайте сухі інгредієнти в яєчно-масляну суміш, чергуючи з молоком і ванільним екстрактом.
Крок 3. Розігрійте духовку до 180°C. Форму для торта змастіть маслом і обсипте борошном. Вилийте тісто у форму і випікайте приблизно 40-45 хвилин. Охолодіть коржі.
Крок 4. Для крему збийте вершковий сир із цукровою пудрою та ванільним цукром. В окремій мисці збийте вершки до міцних піків. Акуратно з'єднайте вершки із сирною масою.
Крок 5. Розріжте коржі горизонтально на шари. Промажте кожен шар кремом.
Крок 6. Оформіть верх і боки торта кремом. Прикрасьте за бажанням.
Подавайте торт "Білий оксамит" до чаю або кави. Цей торт не тільки потішить вас і ваших гостей своїм чудовим смаком, а й стане прикрасою святкового столу.
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